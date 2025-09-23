11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
09:43  23 вересня
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
23 вересня 2025, 11:13

Харківщина під обстрілами: одна людина загинула, пошкоджено будинки та енергомережі

23 вересня 2025, 11:13
Фото: Національна поліція
Одна людина загинула і кілька населених пунктів Харківщини зазнали руйнувань через ворожі обстріли 

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Впродовж минулої доби російська армія завдавала ударів по Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп'янському районах, використовуючи керовані авіабомби та безпілотні літальні апарати.

У місті Куп'янськ загинула 65-річна місцева мешканка.

У селі Прудянка Харківського району FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Безпілотники також пошкодили кілька приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі у селах Перовське та Івашки Золочівської громади.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на Харківщині зареєстровано 26 577 воєнних злочинів.

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня росіяни запустили по Україні три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 115 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання ракет і 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а уламки збитих безпілотників впали на 8 локаціях.

