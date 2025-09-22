Фото: ГСЧС

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские оккупанты били по Изюмскому, Чугуевскому и Купянскому районах. Против местных жителей враг использовал беспилотники и управляемые авиабомбы.

В Купянске в результате взрыва неизвестного предмета пострадала 45-летняя женщина-волонтер. Ее госпитализировали медики со взрывчатыми ранениями и переломами. Также стало известно, что 19 сентября в селе Глушковка в результате вражеских обстрелов пострадал гражданский мужчина.

В Новониколаевке в результате удара беспилотника ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 35 лет. У них сломалось авто в поле. Со взрывными ранениями их госпитализировали. Повреждены жилые дома.

Также атаковали Изюмский район. Там погиб 47-летний мужчина. Еще один человек получил ранения. В этот же день российский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Боровая. Ранен местный житель.

"С начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 26 572 военных преступлениях, совершенных на территории области", - сообщили в полиции.

