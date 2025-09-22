Обстрелы Харьковщины: ранены местные жители, разрушены дома
Российские войска обстреляли Харьковскую область. Правоохранители документируют последствия вражеских атак
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
За прошедшие сутки российские оккупанты били по Изюмскому, Чугуевскому и Купянскому районах. Против местных жителей враг использовал беспилотники и управляемые авиабомбы.
В Купянске в результате взрыва неизвестного предмета пострадала 45-летняя женщина-волонтер. Ее госпитализировали медики со взрывчатыми ранениями и переломами. Также стало известно, что 19 сентября в селе Глушковка в результате вражеских обстрелов пострадал гражданский мужчина.
В Новониколаевке в результате удара беспилотника ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 35 лет. У них сломалось авто в поле. Со взрывными ранениями их госпитализировали. Повреждены жилые дома.
Также атаковали Изюмский район. Там погиб 47-летний мужчина. Еще один человек получил ранения. В этот же день российский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Боровая. Ранен местный житель.
"С начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 26 572 военных преступлениях, совершенных на территории области", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее российские войска обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки врага погибла женщина.