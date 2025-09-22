14:55  22 сентября
22 сентября 2025, 12:55

Обстрелы Харьковщины: ранены местные жители, разрушены дома

22 сентября 2025, 12:55
Фото: ГСЧС
Российские войска обстреляли Харьковскую область. Правоохранители документируют последствия вражеских атак

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские оккупанты били по Изюмскому, Чугуевскому и Купянскому районах. Против местных жителей враг использовал беспилотники и управляемые авиабомбы.

В Купянске в результате взрыва неизвестного предмета пострадала 45-летняя женщина-волонтер. Ее госпитализировали медики со взрывчатыми ранениями и переломами. Также стало известно, что 19 сентября в селе Глушковка в результате вражеских обстрелов пострадал гражданский мужчина.

В Новониколаевке в результате удара беспилотника ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 35 лет. У них сломалось авто в поле. Со взрывными ранениями их госпитализировали. Повреждены жилые дома.

Также атаковали Изюмский район. Там погиб 47-летний мужчина. Еще один человек получил ранения. В этот же день российский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Боровая. Ранен местный житель.

"С начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 26 572 военных преступлениях, совершенных на территории области", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее российские войска обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки врага погибла женщина.

обстрелы оккупанты Харьковская область
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
