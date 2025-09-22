Фото: ДСНС

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Минулої доби російські окупанти били Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. Проти місцевих жителів ворог використав безпілотники та керовані авіабомби.

У Куп'янську внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала 45-річна жінка-волонтер. Її госпіталізували медики з вибуховими пораненнями та переломами. Також стало відомо, що 19 вересня у селі Глушківка внаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний чоловік.

У Новомиколаївці внаслідок удару безпілотника поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 35 років. У них зламалось авто в полі. З вибуховими пораненнями їх госпіталізували. Пошкоджені житлові будинки.

Також атакували Ізюмський район. Там загинув 47-річний чоловік. Ще одна людина отримала поранення. В цей же день російський дрон атакував цивільну автівку у селі Борова. Поранено місцевого мешканця.

"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 572 воєнних злочини, скоєних на території області", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки ворога загинула жінка.