Обстріли Харківщини: поранені місцеві жителі, зруйновані будинки
Російські війська обстріляли Харківську область. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Минулої доби російські окупанти били Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. Проти місцевих жителів ворог використав безпілотники та керовані авіабомби.
У Куп'янську внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала 45-річна жінка-волонтер. Її госпіталізували медики з вибуховими пораненнями та переломами. Також стало відомо, що 19 вересня у селі Глушківка внаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний чоловік.
У Новомиколаївці внаслідок удару безпілотника поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 35 років. У них зламалось авто в полі. З вибуховими пораненнями їх госпіталізували. Пошкоджені житлові будинки.
Також атакували Ізюмський район. Там загинув 47-річний чоловік. Ще одна людина отримала поранення. В цей же день російський дрон атакував цивільну автівку у селі Борова. Поранено місцевого мешканця.
"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 572 воєнних злочини, скоєних на території області", - повідомили в поліції.
