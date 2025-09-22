14:55  22 вересня
Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
13:39  22 вересня
$10 тис. за церковну "посаду": на Волині священник обіцяв уникнути мобілізації
12:15  22 вересня
Хасиди вже зібрались в Умані: що там відбувається
22 вересня 2025, 12:55

Обстріли Харківщини: поранені місцеві жителі, зруйновані будинки

22 вересня 2025, 12:55
Фото: ДСНС
Російські війська обстріляли Харківську область. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Минулої доби російські окупанти били Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. Проти місцевих жителів ворог використав безпілотники та керовані авіабомби.

У Куп'янську внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала 45-річна жінка-волонтер. Її госпіталізували медики з вибуховими пораненнями та переломами. Також стало відомо, що 19 вересня у селі Глушківка внаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний чоловік.

У Новомиколаївці внаслідок удару безпілотника поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 35 років. У них зламалось авто в полі. З вибуховими пораненнями їх госпіталізували. Пошкоджені житлові будинки.

Також атакували Ізюмський район. Там загинув 47-річний чоловік. Ще одна людина отримала поранення. В цей же день російський дрон атакував цивільну автівку у селі Борова. Поранено місцевого мешканця.

"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 572 воєнних злочини, скоєних на території області", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки ворога загинула жінка.

обстріли окупанти Харківська область
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
07 серпня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
