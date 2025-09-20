Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Вблизи одного из сел Черниговского района во время вражеского удара пострадали шесть человек: водитель легковушки и два пассажира, ехавшие по трассе, а также водитель "скорой" и двое медиков, выехавших на помощь раненым. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.

В Борзнянской громаде Нежинского района в результате атаки дрона загорелось частное домохозяйство. Там погибла 62-летняя местная жительница. Пожар удалось потушить.

Правоохранители задокументировали последствия очередных вражеских атак.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.