02:00  20 сентября
Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше
23:30  19 сентября
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто
12:19  20 сентября
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
20 сентября 2025, 11:15

Вражеские дроны ударили по Черниговщине: есть погибшая, среди пострадавших – медики

20 сентября 2025, 11:15
Фото: ГСЧС
В ночь на 20 сентября российские войска атаковали беспилотниками Черниговскую область

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Вблизи одного из сел Черниговского района во время вражеского удара пострадали шесть человек: водитель легковушки и два пассажира, ехавшие по трассе, а также водитель "скорой" и двое медиков, выехавших на помощь раненым. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.

В Борзнянской громаде Нежинского района в результате атаки дрона загорелось частное домохозяйство. Там погибла 62-летняя местная жительница. Пожар удалось потушить.

Правоохранители задокументировали последствия очередных вражеских атак.

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Силы ПВО сбили или подавили 583 воздушных целей.

