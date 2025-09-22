Фото з відкритих джерел

Під час однієї з атак на місто Чугуїв росіяни пошкодили котельню. Відомо, що її вже повністю підготували до зими

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами міської голови Чугуєва Галини Мінаєвої, це сталось 20 вересня. Котельня, яку вже повністю підготували до зими, отримала пошкодження. Це сталось внаслідок обстрілів ворога.

"Наразі тривають відновлювальні роботи, все необхідні служби як завжди злагоджено працюють на місці. На щастя, цього разу постраждалих немає", - каже Галина Мінаєва.

Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині. Як зазначили в Міністерстві енергетики, мета окупантів очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.