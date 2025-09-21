Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Відомо, що Daewoo Lanos зіткнувся з ВАЗ-2199 зіштовхнулись на вулиці Академіка Павлова. За словами очевидців, постраждало п'ятеро людей. Також, через ДТП була затримка у русі трамвая № 8, оскільки одне з авто стояло майже на трамвайних колій.

За словами очевидців, водій Daewoo Lanos відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Також він відмовився від обстеження в лікарні. Правоохоронці склали на нього протокол за водіння в нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині лектровоз протаранив авто Mazda. Постраждало немовля, травмовану дитину госпіталізували.