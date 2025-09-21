ДТП у Харкові: зіткнулись два авто, є постраждалі
Аварія сталась увечері 20 вересня у Салівському районі міста. Травми отримали п'ятеро людей
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Відомо, що Daewoo Lanos зіткнувся з ВАЗ-2199 зіштовхнулись на вулиці Академіка Павлова. За словами очевидців, постраждало п'ятеро людей. Також, через ДТП була затримка у русі трамвая № 8, оскільки одне з авто стояло майже на трамвайних колій.
За словами очевидців, водій Daewoo Lanos відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Також він відмовився від обстеження в лікарні. Правоохоронці склали на нього протокол за водіння в нетверезому стані.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині лектровоз протаранив авто Mazda. Постраждало немовля, травмовану дитину госпіталізували.
На Полтавщині постраждав у ДТП неповнолітнійВсі новини »
21 вересня 2025, 15:55На Рівненщині водій на смерть збив пішохода
21 вересня 2025, 15:25Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикліст загинув на місці
21 вересня 2025, 12:50
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
iPhone пережив дно океану: дайвер повернув втрачений гаджет українці
21 вересня 2025, 19:35У Києві сталась пожежа в Епіцентрі
21 вересня 2025, 19:20Ведуча Леся Нікітюк зізналась, чи купує своєму сину дорогі речі
21 вересня 2025, 18:45Окупанти атакували Запорізьку область понад 500 разів: є поранені
21 вересня 2025, 18:30У Кривому Розі знайшли мертвим десятикласника
21 вересня 2025, 17:35На Запоріжжі підпілля знищило автівку окупантів
21 вересня 2025, 16:35На Полтавщині постраждав у ДТП неповнолітній
21 вересня 2025, 15:55На Рівненщині водій на смерть збив пішохода
21 вересня 2025, 15:25У Дніпрі судили жительку з Донеччини, яка "зливала" координати ЗСУ
21 вересня 2025, 14:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну