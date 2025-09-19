12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 14:55

Еще больше жителей Харьковщины получат единовременную международную помощь - ХОВА

19 сентября 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: ХОВА
На заседании комиссии по предоставлению одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области было принято решение о предоставлении помощи 74 лицам. Это поддержка жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах

Об этом сообщает Харьковская областная администрация, передает RegioNews.

Заседание прошло под председательством заместителя начальника ХОВА Виты Ковальской. Приняли оказание финансовой помощи еще 74 жителям региона. Известно, что на это выделят более 2,3 миллиона гривен.

"Поддержка жителей региона, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, освобожденных из плена и раненых украинских воинов - одно из приоритетных направлений работы Харьковской ОВА. Вместе с членами комиссии приоритезировали категории заявителей, чьи обращения будем рассматривать в первую очередь - дети, люди с онкологическими заболеваниями и болезнями. Продолжаем коммуникировать с правительством, чтобы привлечь дополнительные средства в программу. Это позволит охватить больше обращений от жителей Харьковщины", - говорит Вита Ковальская.

Напомним, также в Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов их семей. В фокусе – возможности профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей.

