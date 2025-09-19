12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 14:55

Ще більше жителів Харківщини отримають одноразову міжнародну допомогу - ХОВА

19 вересня 2025, 14:55
Фото: ХОВА
На засіданні комісії з надання одноразової адресної грошової допомоги жителям Харківської області ухвалили рішення про надання допомоги 74 особам. Це підтримка жителів, які опинились у складних життєвих обставинах

Про це повідомляє Харківська обласна адміністрація, передає RegioNews.

Засідання відбулось під головуванням заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської. Ухвалили надання фінансової допомоги ще 74 жителям регіону. Відомо, що на це виділять загалом понад 2,3 мільйона гривень.

"Підтримка мешканців регіону, які опинилися у складних життєвих обставинах, звільнених з полону та поранених українських воїнів – один із пріоритетних напрямків роботи Харківської ОВА. Разом з членами комісії пріоритезували категорії заявників, чиї звернення будемо розглядати першочергово – діти, люди з онкологічними захворюваннями, звільнені з російського полону та поранені воїни. Продовжуємо комунікувати з Урядом, аби залучити додаткові кошти до програми. Це дасть змогу охопити більше звернень від жителів Харківщини", - каже Віта Ковальська.

Нагадаємо, також у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
