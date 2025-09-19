Фото: ХОВА

На засіданні комісії з надання одноразової адресної грошової допомоги жителям Харківської області ухвалили рішення про надання допомоги 74 особам. Це підтримка жителів, які опинились у складних життєвих обставинах

Про це повідомляє Харківська обласна адміністрація, передає RegioNews.

Засідання відбулось під головуванням заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської. Ухвалили надання фінансової допомоги ще 74 жителям регіону. Відомо, що на це виділять загалом понад 2,3 мільйона гривень.

"Підтримка мешканців регіону, які опинилися у складних життєвих обставинах, звільнених з полону та поранених українських воїнів – один із пріоритетних напрямків роботи Харківської ОВА. Разом з членами комісії пріоритезували категорії заявників, чиї звернення будемо розглядати першочергово – діти, люди з онкологічними захворюваннями, звільнені з російського полону та поранені воїни. Продовжуємо комунікувати з Урядом, аби залучити додаткові кошти до програми. Це дасть змогу охопити більше звернень від жителів Харківщини", - каже Віта Ковальська.

Нагадаємо, також у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.