От мечты к бизнесу: как грант помог харьковчанке создать собственный бренд сумок

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщили в Харьковском областном центре занятости, передает RegioNews.

Полученный микрогрант предприниматель направила на модернизацию технической базы – закупила новое оборудование, в том числе промышленные швейные машинки и пресс для вырубки деталей. Это позволило повысить качество продукции и эффективность процессов.

LEDY BEGS производит качественные, стильные и доступные сумки с возможностью персонализации. Компания ориентируется на экологичность, функциональность и индивидуальный подход к каждой клиентке. Благодаря обновлению производства появились новые рабочие места.

"Я очень благодарна за государственную поддержку. Программа позволила быстрее выйти на новый уровень и реализовать идеи, которые еще вчера казались недостижимыми", – рассказывает Людмила.

Детальнее о программе – по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области предприниматели получат микрогранты на развитие собственного дела . Благодаря этому в регионе планируется создать сотни новых рабочих мест и запустить новые бизнес-направления.