Жінки-фермерки Харківщини отримають фінансову та освітню підтримку: деталі програми

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міжнародна науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила новий етап освітньо-грантової програми TalentA-2025-2026, спрямованої на підтримку жінок-фермерок, зокрема у Харківській області

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Учасниці програми отримають знання з бізнес-менеджменту та грантову підтримку для розвитку власної справи.

Загальний грантовий фонд 2025 року складає понад 600 тис. грн, які розподілять між найкращими проєктами. Особлива увага приділяється розвитку локальної переробки агропродукції та виробництву готових харчових продуктів.

Освітня частина програми триватиме з 15 жовтня 2025 року до 28 лютого 2026 року та проходитиме онлайн двічі на тиждень у вечірні години, що дозволяє учасницям поєднувати навчання з роботою. Також передбачена менторська підтримка.

До участі запрошуються жінки, які офіційно ведуть агробізнес понад рік у населених пунктах до 10 тис. осіб, досягли 18 років і відповідають умовам конкурсу.

Не допускаються мешканки тимчасово окупованих територій, працівниці органів влади та особи з обмеженнями за законом.

Реєстрація триває до 30 вересня за цим посиланням.

Про детальні умови конкурсу читайте ТУТ.

Довідка: Програма TalentA вже шостий рік реалізується в Україні та є частиною міжнародної ініціативи, яка об'єднала понад 1000 фермерок у дев'яти країнах світу. Її мета – розвиток жіночого підприємництва та підвищення продовольчої безпеки сільських громад.

Нагадаємо, фермери та агропідприємці Харківської області можуть швидко оформити допомогу через Державний аграрний реєстр – онлайн-платформу, що об'єднує всі програми підтримки аграрного сектору в єдиному сервісі. Через ДАР вже реалізовані понад 50 програм, а обсяг наданої допомоги перевищив 8 млрд грн.