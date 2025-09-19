12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 13:15

Жінки-фермерки Харківщини отримають фінансову та освітню підтримку: деталі програми

19 вересня 2025, 13:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міжнародна науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила новий етап освітньо-грантової програми TalentA-2025-2026, спрямованої на підтримку жінок-фермерок, зокрема у Харківській області

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Учасниці програми отримають знання з бізнес-менеджменту та грантову підтримку для розвитку власної справи.

Загальний грантовий фонд 2025 року складає понад 600 тис. грн, які розподілять між найкращими проєктами. Особлива увага приділяється розвитку локальної переробки агропродукції та виробництву готових харчових продуктів.

Освітня частина програми триватиме з 15 жовтня 2025 року до 28 лютого 2026 року та проходитиме онлайн двічі на тиждень у вечірні години, що дозволяє учасницям поєднувати навчання з роботою. Також передбачена менторська підтримка.

До участі запрошуються жінки, які офіційно ведуть агробізнес понад рік у населених пунктах до 10 тис. осіб, досягли 18 років і відповідають умовам конкурсу.

Не допускаються мешканки тимчасово окупованих територій, працівниці органів влади та особи з обмеженнями за законом.

Реєстрація триває до 30 вересня за цим посиланням.

Про детальні умови конкурсу читайте ТУТ.

Довідка: Програма TalentA вже шостий рік реалізується в Україні та є частиною міжнародної ініціативи, яка об'єднала понад 1000 фермерок у дев'яти країнах світу. Її мета – розвиток жіночого підприємництва та підвищення продовольчої безпеки сільських громад.

Нагадаємо, фермери та агропідприємці Харківської області можуть швидко оформити допомогу через Державний аграрний реєстр – онлайн-платформу, що об'єднує всі програми підтримки аграрного сектору в єдиному сервісі. Через ДАР вже реалізовані понад 50 програм, а обсяг наданої допомоги перевищив 8 млрд грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА фермерки TalentA-2025-2026 агробізнес гранти финансирование підтримка умови
У Харкові та області відкрито понад 3 тис. вакансій: кому платять найбільше
19 вересня 2025, 12:36
Підприємці Харківщини можуть отримати гранти на розвиток
18 вересня 2025, 11:46
Від мрії до бізнесу: як грант допоміг харків'янці створити власний бренд сумок
17 вересня 2025, 12:32
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Скандал із нерухомістю в США: в Умєрова спростували дані ЦПК
19 вересня 2025, 15:19
Голова Харківської ОВА долучився до форуму "Стратегічні виміри міст-форпостів"
19 вересня 2025, 15:15
Скільки заробляють у держкомпанії члени правління "Укрпошти"
19 вересня 2025, 14:59
Ще більше жителів Харківщини отримають одноразову міжнародну допомогу - ХОВА
19 вересня 2025, 14:55
На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла
19 вересня 2025, 14:25
Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії
19 вересня 2025, 14:14
У Харкові чоловік погрожував побити неповнолітнього сина дружини
19 вересня 2025, 13:55
В Умані – понад 20 тисяч хасидів: для безпеки прибули ізраїльські поліцейські
19 вересня 2025, 13:44
CreditPlus продовжує акцію: "Візьми кредит — отримай бонус на мобільний рахунок у щасливі години"
19 вересня 2025, 13:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »