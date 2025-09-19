У Харкові та області відкрито понад 3 тис. вакансій: кому платять найбільше
Харківщина активно шукає працівників. Станом на 18 вересня у Харкові та області відкрито понад 3200 вакансій
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.
Серед найвищих зарплат:
- інструктор із індивідуального навчання водінню – 50 000 грн;
- обвалювальник м'яса – 40 000 грн;
- головний електромеханік – 39 700 грн;
- таблетувальник – 30 250 грн;
- укладальник продукції медичного призначення – 25 700 грн.
Також потрібні оператори з ветеринарного оброблення тварин, машиністи енергоблоків, швачки, оператори інформаційно-комунікаційних мереж та навішувачі заготовок із зарплатами від 21 000 до 25 000 грн.
Ознайомитися з усім переліком актуальних пропозицій можна на сайті Харківської обласної служби зайнятості.
Консультації щодо працевлаштування надають за безкоштовним телефоном 0 800 219 729 (понеділок-п'ятниця, 8:30-17:00).
Нагадаємо, у Харківській області триває системна робота з детінізації зайнятості. За даними міжрегіонального управління Держслужби праці, за перше півріччя 2025 року інспектори надали понад 1 400 консультацій, офіційно працевлаштували понад 6 тисяч осіб та провели понад 50 семінарів і круглих столів.