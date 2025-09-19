12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 12:36

У Харкові та області відкрито понад 3 тис. вакансій: кому платять найбільше

19 вересня 2025, 12:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Харківщина активно шукає працівників. Станом на 18 вересня у Харкові та області відкрито понад 3200 вакансій

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Серед найвищих зарплат:

  • інструктор із індивідуального навчання водінню – 50 000 грн;
  • обвалювальник м'яса – 40 000 грн;
  • головний електромеханік – 39 700 грн;
  • таблетувальник – 30 250 грн;
  • укладальник продукції медичного призначення – 25 700 грн.

Також потрібні оператори з ветеринарного оброблення тварин, машиністи енергоблоків, швачки, оператори інформаційно-комунікаційних мереж та навішувачі заготовок із зарплатами від 21 000 до 25 000 грн.

Ознайомитися з усім переліком актуальних пропозицій можна на сайті Харківської обласної служби зайнятості.

Консультації щодо працевлаштування надають за безкоштовним телефоном 0 800 219 729 (понеділок-п'ятниця, 8:30-17:00).

Нагадаємо, у Харківській області триває системна робота з детінізації зайнятості. За даними міжрегіонального управління Держслужби праці, за перше півріччя 2025 року інспектори надали понад 1 400 консультацій, офіційно працевлаштували понад 6 тисяч осіб та провели понад 50 семінарів і круглих столів.

