Более 6 тысяч официально трудоустроенных: как Харьковщина борется с теневой занятостью

Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области продолжается системная работа по детенизации занятости и защиты прав лиц с инвалидностью на труд. Специалисты Северо-Восточного межрегионального управления Госслужбы по труду напомнили, что каждый имеет право на труд без дискриминации, в том числе и лица с инвалидностью

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что работодатели обязаны обеспечивать минимум 4% рабочих мест для таких работников.

"Закон запрещает какую-либо дискриминацию по признаку инвалидности, а отказ в трудоустройстве или увольнении по этой причине не допускается, кроме случаев, когда состояние здоровья делает выполнение работы опасным для работника или других лиц" – отметил заместитель начальника управления по вопросам труда Северо-Восточного межрегионального управления Госслужбы труда Павел Штепа.

За первое полугодие 2025 года инспекторы предоставили более 1400 консультаций, официально трудоустроили более 6 тысяч человек и провели более 50 семинаров и круглых столов.

"Легальное трудоустройство обеспечивает работникам социальные и экономические гарантии: официальную заработную плату, страхование, пенсионное обеспечение и безопасные условия труда", – подчеркнул начальник отдела по вопросам труда Северо-Восточного межрегионального управления Госслужбы труда Сергей Негодов.

Сейчас в регионе продолжается информационная кампания "Выходи на свет" (1 августа – 1 октября 2025), во время которой инспекторы консультируют предприятия агросектора, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг, помогая создать легальную и безопасную рабочую среду.

