27 августа 2025, 13:56

Более 6 тысяч официально трудоустроенных: как Харьковщина борется с теневой занятостью

27 августа 2025, 13:56
Фото: Харьковская ОВА
В Харьковской области продолжается системная работа по детенизации занятости и защиты прав лиц с инвалидностью на труд. Специалисты Северо-Восточного межрегионального управления Госслужбы по труду напомнили, что каждый имеет право на труд без дискриминации, в том числе и лица с инвалидностью

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что работодатели обязаны обеспечивать минимум 4% рабочих мест для таких работников.

"Закон запрещает какую-либо дискриминацию по признаку инвалидности, а отказ в трудоустройстве или увольнении по этой причине не допускается, кроме случаев, когда состояние здоровья делает выполнение работы опасным для работника или других лиц" – отметил заместитель начальника управления по вопросам труда Северо-Восточного межрегионального управления Госслужбы труда Павел Штепа.

За первое полугодие 2025 года инспекторы предоставили более 1400 консультаций, официально трудоустроили более 6 тысяч человек и провели более 50 семинаров и круглых столов.

"Легальное трудоустройство обеспечивает работникам социальные и экономические гарантии: официальную заработную плату, страхование, пенсионное обеспечение и безопасные условия труда", – подчеркнул начальник отдела по вопросам труда Северо-Восточного межрегионального управления Госслужбы труда Сергей Негодов.

Сейчас в регионе продолжается информационная кампания "Выходи на свет" (1 августа – 1 октября 2025), во время которой инспекторы консультируют предприятия агросектора, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг, помогая создать легальную и безопасную рабочую среду.

Напомним, в Боровской общине Харьковской области внедрили новую должность, предназначенную для оказания поддержки ветеранам войны, демобилизованным военнослужащим и их семьям. Специалист будет заниматься вопросами трудоустройства.

работа Харьковская область Харьковская ОВА люди с инвалидностью работодатели рабочие места
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
