Ілюстративне фото: pixabay

Конкурс грантів проводиться в межах проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні", який реалізує Helvetas Swiss Intercooperation за підтримки Швеції. Харківські підприємці також можуть отримати гранти

Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Мета конкурсу – допомогти підприємцям (ФОП) і самозайнятим особам із числа вразливих категорій започаткувати, відновити або розширити власну справу.

Максимальна сума гранту становить 117 тисяч гривень. Кошти можна буде використати на закупівлю обладнання, витратних матеріалів (до 20% бюджету) та оплату послуг із його налаштування.

Подати заявку на конкурс можуть лише підприємці та самозайняті особи, які працюють у Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях (крім міста Київ).

Пріоритет отримають ветерани та їхні родини, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, члени сімей загиблих військових, а також бізнес, очолюваний жінками.

Подати заявку на участь у конкурсі можна до 21 вересня 2025 року. Детальні умови доступні за посиланням.

Нагадаємо, у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.