12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 17:15

Зухвалий 14-річний водій у Харкові на Audi потрапив у ДТП – його мати виявилася чиновниця без доходів

17 вересня 2025, 17:15
Читайте также на русском языке
Скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці з’ясовують обставини резонансної ДТП у Харкові, де за кермом Audi перебував 14-річний підліток

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові набирає розголосу історія з дорожньо-транспортною пригодою, у якій фігурує 14-річний водій. Неповнолітній потрапив у ДТП на автомобілі Audi в центрі міста. Раніше у соціальних мережах з’явилися відео, де хлопець демонстрував небезпечну манеру водіння та порушував правила дорожнього руху.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, за кермом був Яків К., який неодноразово публікував у TikTok ролики з авто та мотоциклами. Він заявляв, що є власником Audi, Nissan Juke та Yamaha. Саме на Audi підліток потрапив у аварію 16 вересня, створивши аварійну ситуацію на Новоіванівському мосту.

Мати хлопця – Олена Кульбашна, заступниця начальника управління Держпродспоживслужби у Харківській області. Згідно з декларацією за 2024 рік, у жінки не було задекларованого Audi, натомість вона володіла Nissan Juke та мотоциклом Yamaha. У власності родини також значилися вісім об’єктів нерухомості та акції енергетичних компаній. Річний дохід чиновниці складав близько 412 тис. грн зарплати та додаткові виплати, проте цих коштів було недостатньо для придбання нової іномарки.

Правоохоронці вже склали адміністративний протокол щодо матері підлітка за ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дитини). Крім того, у ЄРДР внесено дані за ст. 166 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за злісне невиконання батьківських обов’язків.

Раніше повідомлялося, поблизу Умані сталася трагічна ДТП, у якій загинула трирічна дитина, а ще двоє людей отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків ДТП аварія Audi водій неповнолітній підліток доходи Декларація поліція
У Тернополі зловмисник намагався викрасти авто, але не зміг його завести
17 вересня 2025, 15:25
На Київщині аварія за участі довгомірного вантажного авто паралізувала трасу Київ – Чоп: що відомо
17 вересня 2025, 15:06
За зберігання боєприпасів жителю Тернопільщини загрожує до 7 років ув’язнення
17 вересня 2025, 14:09
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Прослушка" у кабінеті Садового: мер Львова особисто розповів, як знайшли пристрій
17 вересня 2025, 17:45
Зрадник у формі: на Вінниччині судили агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ
17 вересня 2025, 17:45
На Одещині прикордонники затримали порушників, які заплатили 45 тисяч доларів, щоб втекти з України
17 вересня 2025, 17:44
Фіктивні угоди на 1,1 млн грн: на Дніпропетровщині група шахраїв незаконно переоформили 7 об’єктів нерухомості
17 вересня 2025, 17:31
На Кіровоградщині судили чоловіка, який за гроші виконував завдання росіян
17 вересня 2025, 17:30
У МОЗ пояснили, чому для відвідування басейну не потрібні жодні довідки
17 вересня 2025, 17:21
У Львові за державну зраду судили колишнього військового: його завербувала дружина
17 вересня 2025, 17:15
7 років за ґратами проведе 62-річний мешканець Рівненщини за вбивство сина
17 вересня 2025, 16:29
Фіктивний шлюб не допоміг: вінницькі прикордонники затримали пару з Полтавщини
17 вересня 2025, 16:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »