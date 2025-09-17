Скріншот із відео

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові набирає розголосу історія з дорожньо-транспортною пригодою, у якій фігурує 14-річний водій. Неповнолітній потрапив у ДТП на автомобілі Audi в центрі міста. Раніше у соціальних мережах з’явилися відео, де хлопець демонстрував небезпечну манеру водіння та порушував правила дорожнього руху.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, за кермом був Яків К., який неодноразово публікував у TikTok ролики з авто та мотоциклами. Він заявляв, що є власником Audi, Nissan Juke та Yamaha. Саме на Audi підліток потрапив у аварію 16 вересня, створивши аварійну ситуацію на Новоіванівському мосту.

Мати хлопця – Олена Кульбашна, заступниця начальника управління Держпродспоживслужби у Харківській області. Згідно з декларацією за 2024 рік, у жінки не було задекларованого Audi, натомість вона володіла Nissan Juke та мотоциклом Yamaha. У власності родини також значилися вісім об’єктів нерухомості та акції енергетичних компаній. Річний дохід чиновниці складав близько 412 тис. грн зарплати та додаткові виплати, проте цих коштів було недостатньо для придбання нової іномарки.

Правоохоронці вже склали адміністративний протокол щодо матері підлітка за ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дитини). Крім того, у ЄРДР внесено дані за ст. 166 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за злісне невиконання батьківських обов’язків.

