12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 15:06

В Киевской области авария с участием длинномерного грузового авто парализовала трассу Киев – Чоп: что известно

17 сентября 2025, 15:06
Фото: Патрульная полиция Киевской области
Из-за аварии на трассе Киев – Чоп затруднено движение транспорта, водителям советуют учитывать пробки и планировать маршрут заранее

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Бучанском районе Киевской области на 29-м километре автодороги Киев – Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Событие произошло в пределах села Мечта. В результате аварии движение транспорта на этом участке значительно затруднено.

По сообщению полиции, в направлении столицы машины вынуждены двигаться по обочине, а в сторону Житомира движение возможно лишь одной полосой и частично по обочине. Это создает пробки и замедляет передвижение автомобилей.

Правоохранители призывают водителей учитывать ситуацию при планировании поездок и при возможности выбирать альтернативные маршруты.

Полицейские работают на месте происшествия, чтобы урегулировать движение и установить все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, в Ровно водитель BMW на нерегулируемом переходе сбил женщину с собакой, в результате чего оба погибли.

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
