Фото: Патрульная полиция Киевской области

Из-за аварии на трассе Киев – Чоп затруднено движение транспорта, водителям советуют учитывать пробки и планировать маршрут заранее

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Бучанском районе Киевской области на 29-м километре автодороги Киев – Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Событие произошло в пределах села Мечта. В результате аварии движение транспорта на этом участке значительно затруднено.

По сообщению полиции, в направлении столицы машины вынуждены двигаться по обочине, а в сторону Житомира движение возможно лишь одной полосой и частично по обочине. Это создает пробки и замедляет передвижение автомобилей.

Правоохранители призывают водителей учитывать ситуацию при планировании поездок и при возможности выбирать альтернативные маршруты.

Полицейские работают на месте происшествия, чтобы урегулировать движение и установить все обстоятельства аварии.

