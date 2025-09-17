В Киевской области авария с участием длинномерного грузового авто парализовала трассу Киев – Чоп: что известно
Из-за аварии на трассе Киев – Чоп затруднено движение транспорта, водителям советуют учитывать пробки и планировать маршрут заранее
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.
В Бучанском районе Киевской области на 29-м километре автодороги Киев – Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Событие произошло в пределах села Мечта. В результате аварии движение транспорта на этом участке значительно затруднено.
По сообщению полиции, в направлении столицы машины вынуждены двигаться по обочине, а в сторону Житомира движение возможно лишь одной полосой и частично по обочине. Это создает пробки и замедляет передвижение автомобилей.
Правоохранители призывают водителей учитывать ситуацию при планировании поездок и при возможности выбирать альтернативные маршруты.
Полицейские работают на месте происшествия, чтобы урегулировать движение и установить все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, в Ровно водитель BMW на нерегулируемом переходе сбил женщину с собакой, в результате чего оба погибли.