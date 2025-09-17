12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 15:18

Траса Ізюм-Слов'янськ під вогнем FPV-дронів: РФ блокує логістику Донеччини

17 вересня 2025, 15:18
Фото: Думка
Російські війська поступово беруть під вогневий контроль одну з ключових логістичних артерій сходу України – трасу Ізюм-Слов’янськ. Вона сполучає Харківську область із великими містами півночі Донецької області: Слов’янськом, Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Ця дорога є критично важливою для постачання гуманітарної допомоги, продуктів, медикаментів, а також для евакуації цивільних із прифронтових районів. Втрата доступу до неї може спричинити гуманітарну кризу в регіоні.

Перші обстріли цивільного транспорту на цій трасі були зафіксовані ще у серпні. А вже у вересні FPV-дрони знищували автомобілі навіть у самому Ізюмі. Ворог активно застосовує безпілотники з дальністю ураження до 50 км, зокрема дрони на оптоволокні та "дрони-матки", які запускають кілька FPV-дронів одночасно.

Бійці 66 бригади

Військові попереджають: захистити трасу – складне завдання

За словами українських військових, щоб зняти загрозу з траси Ізюм-Слов’янськ, необхідно відкинути російські сили щонайменше на 30 км. Однак у нинішніх умовах це – надзвичайно складна операція.

"Противник намагається повністю знищити логістику, а разом із нею — і моральний стан цивільного населення. Вони б’ють не лише по військових цілях, а й по мирних жителях, медиках, евакуаційних автівках", – зазначають у ЗСУ.

Люди бояться, що скоро не зможуть виїхати

Мешканці Слов'янська, Краматорська, Лиману та Дружківки переконані: обстріли траси Ізюм-Слов’янськ вплинуть на всі сфери життя – від доставки товарів до вартості продуктів і можливості евакуації. Багато хто вже зараз розглядає варіанти виїзду, поки ще залишаються доступні маршрути.

"Там дорогу вже перекрили, завтра перекриють ще десь– і ми залишимось без жодного шляху для виїзду", – говорить 19-річний Іван, продавець із Слов’янська.

Мешканець Слов'янська Іван

Волонтери: росіяни не розрізняють цивільних і військових

Волонтер Богдан Зуяков, який займається евакуацією мешканців Костянтинівки, підтверджує: російські FPV-дрони не роблять різниці між військовими й цивільними. За його словами, ще з 2024 року найбільшою загрозою для мирного населення стали саме дрони.

"Зараз абсолютно всі у прифронтових містах знають: дорога небезпечна. Це тисне психологічно. Деякі перевізники вже відмовляються їхати, навіть в об’їзд", — каже волонтер.

Крім цього, зменшення кількості безпечних маршрутів вже зараз призводить до перевантаження альтернативних доріг та зростання вартості евакуації, особливо для тих, хто хоче вивезти майно.

Волонтер Богдан Зуяков

Як відомо, 12 вересня на трасі Ізюм-Слов’янськ почали встановлювати захисні сітки, позначки об’їзду та попередження про загрозу FPV-дронів.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм. Зокрема було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка.

Харківська область траса Ізюм Слов`янськ Донецька область дрони обстріли російська армія
