Россияне атакуют FPV-дронами транспорт на дороге Славянск-Изюм
На трассе Славянск-Изюм зафиксировали высокую активность вражеских беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.
Как отмечается, с вечера четверга было поражено около 10 единиц техники. В частности, поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка, где противник сжег гражданский автобус.
По словам аналитиков, враг может производить поражение в 25+ км от линии боевого столкновения, поэтому данные факты являются тревожным звоночком об опасности и в этом районе.
Напомним, 4 сентября россияне нанесли авиаудара по селу Ильиновка Донецкой области. В результате атаки погибли два человека.
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли пять человек
