Россияне атакуют FPV-дронами транспорт на дороге Славянск-Изюм

фото: DeepState

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

Как отмечается, с вечера четверга было поражено около 10 единиц техники. В частности, поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка, где противник сжег гражданский автобус.

По словам аналитиков, враг может производить поражение в 25+ км от линии боевого столкновения, поэтому данные факты являются тревожным звоночком об опасности и в этом районе.

Напомним, 4 сентября россияне нанесли авиаудара по селу Ильиновка Донецкой области. В результате атаки погибли два человека.