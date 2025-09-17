фото: Херсонская ОВА

Российские войска нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня, 17 сентября, около 08:00 утра российские дроны атаковали Дудчаны, расположенные на территории Миловской общины.

По предварительной информации, по меньшей мере четыре вражеских БПЛА попали в жилой дом. Здание разрушено до основания.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Напомним, утром 17 сентября российская авиация ударила по селу Ингулец, что на Херсонщине. В результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок.