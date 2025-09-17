12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 11:39

Херсонщина под ударом: четыре дрона РФ разрушили жилой дом

17 сентября 2025, 11:39
Читайте також українською мовою
фото: Херсонская ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские войска нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня, 17 сентября, около 08:00 утра российские дроны атаковали Дудчаны, расположенные на территории Миловской общины.

По предварительной информации, по меньшей мере четыре вражеских БПЛА попали в жилой дом. Здание разрушено до основания.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Напомним, утром 17 сентября российская авиация ударила по селу Ингулец, что на Херсонщине. В результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Херсонская область атака российская армия дроны частный дом разрушенные дома
Ночная атака: россияне запустили по Украине "Искандер-М", С-300 и 172 дронов
17 сентября 2025, 10:06
Россияне ударили дронами по гостинице в Краматорске
17 сентября 2025, 09:46
На Полтавщине обломки сбитого дрона вызвали пожар на предприятии
17 сентября 2025, 07:58
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмане: что известно
17 сентября 2025, 12:57
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
17 сентября 2025, 12:42
От мечты к бизнесу: как грант помог харьковчанке создать собственный бренд сумок
17 сентября 2025, 12:32
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
17 сентября 2025, 12:24
Россияне атаковали пожарную часть в Донецкой области: спасатели не пострадали
17 сентября 2025, 11:57
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 11:35
Верят ли украинцы в победу – свежий опрос КМИС
17 сентября 2025, 11:25
В Харьковской области заработал первый Центр безопасности громады
17 сентября 2025, 11:07
Благотворительные взносы в школы: что нужно знать родителям – образовательный омбудсмен
17 сентября 2025, 10:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »