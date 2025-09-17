Херсонщина под ударом: четыре дрона РФ разрушили жилой дом
Российские войска нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что сегодня, 17 сентября, около 08:00 утра российские дроны атаковали Дудчаны, расположенные на территории Миловской общины.
По предварительной информации, по меньшей мере четыре вражеских БПЛА попали в жилой дом. Здание разрушено до основания.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
Напомним, утром 17 сентября российская авиация ударила по селу Ингулец, что на Херсонщине. В результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок.
Ночная атака: россияне запустили по Украине "Искандер-М", С-300 и 172 дроновВсе новости »
17 сентября 2025, 10:06Россияне ударили дронами по гостинице в Краматорске
17 сентября 2025, 09:46На Полтавщине обломки сбитого дрона вызвали пожар на предприятии
17 сентября 2025, 07:58
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмане: что известно
17 сентября 2025, 12:57В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
17 сентября 2025, 12:42От мечты к бизнесу: как грант помог харьковчанке создать собственный бренд сумок
17 сентября 2025, 12:32На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
17 сентября 2025, 12:24Россияне атаковали пожарную часть в Донецкой области: спасатели не пострадали
17 сентября 2025, 11:57В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 11:35Верят ли украинцы в победу – свежий опрос КМИС
17 сентября 2025, 11:25В Харьковской области заработал первый Центр безопасности громады
17 сентября 2025, 11:07Благотворительные взносы в школы: что нужно знать родителям – образовательный омбудсмен
17 сентября 2025, 10:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников