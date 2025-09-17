08:15  17 сентября
В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного за "бизнес" на уклонистах
08:09  17 сентября
На железной дороге в Киеве 13-летний подросток упал между вагонами и потерял ногу
00:17  17 сентября
Hermes, Chanel и Louis Vuitton: во Львовской области у водителя микроавтобуса нашли брендовые вещи на 1,5 млн грн
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 10:06

Ночная атака: россияне запустили по Украине "Искандер-М", С-300 и 172 дронов

17 сентября 2025, 10:06
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 17 сентября россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.

По состоянию на 9:00 силы ПВО уничтожили и подавили 136 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БПЛА на 13 локациях.

Напомним, ночью 17 сентября российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате обесточивания задерживаются поезда, курсирующие по Днепровскому направлению.

В Кировоградской области россияне ударили по объектам инфраструктуры: обесточены десятки населенных пунктов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы беспилотники ракетный удар ПВО дрон
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В Харьковской области заработал первый Центр безопасности громады
17 сентября 2025, 11:07
Благотворительные взносы в школы: что нужно знать родителям – образовательный омбудсмен
17 сентября 2025, 10:56
Ночная атака дронами в Черкасской области: спасатели потушили пожар
17 сентября 2025, 10:51
В Умани 39-летний мужчина пытался ножом убить 18-летнего коллегу
17 сентября 2025, 10:38
Расставляли "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ разоблачила супругов-агентов ФСБ
17 сентября 2025, 10:24
Россияне ударили дронами по гостинице в Краматорске
17 сентября 2025, 09:46
Разбой и нападение на полицейского на Житомирщине: нападающему грозит до 15 лет тюрьмы
17 сентября 2025, 09:44
В Киевской области военные организовали схему продажи армейского горючего
17 сентября 2025, 09:30
Под угрозой логистика России: партизаны заявили о диверсии на железной дороге у Екатеринбурга
17 сентября 2025, 09:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »