Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 17 сентября россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.

По состоянию на 9:00 силы ПВО уничтожили и подавили 136 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БПЛА на 13 локациях.

Напомним, ночью 17 сентября российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате обесточивания задерживаются поезда, курсирующие по Днепровскому направлению.

В Кировоградской области россияне ударили по объектам инфраструктуры: обесточены десятки населенных пунктов.