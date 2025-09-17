08:15  17 вересня
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
17 вересня 2025, 12:32

Від мрії до бізнесу: як грант допоміг харків'янці створити власний бренд сумок

17 вересня 2025, 12:32
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Людмила Бачинська, засновниця харківського бренду LEDY BEGS, успішно розширила виробництво жіночих сумок завдяки участі в державній програмі "Власна справа"

Про це розповіли у Харківському обласному центрі зайнятості, передає RegioNews.

Отриманий мікрогрант підприємиця спрямувала на модернізацію технічної бази – закупила нове обладнання, зокрема промислові швейні машинки та прес для вирубки деталей. Це дозволило підвищити якість продукції та ефективність процесів.

LEDY BEGS виготовляє якісні, стильні та доступні сумки з можливістю персоналізації. Компанія орієнтується на екологічність, функціональність і індивідуальний підхід до кожної клієнтки. Завдяки оновленню виробництва з'явилися нові робочі місця.

"Я дуже вдячна за державну підтримку. Програма дала змогу швидше вийти на новий рівень і реалізувати ідеї, які ще вчора здавалися недосяжними", – розповідає Людмила.

Детальніше про програму – за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток власної справи. Завдяки цьому в регіоні планують створити сотні нових робочих місць і запустити нові бізнес-напрямки.

Харків гранти Харківська область підтримка
16 вересня 2025
07 серпня 2025
