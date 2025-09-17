Фото: ОВА

В Харьковской области открыли первый Центр безопасности громады. Его создали при содействии ОВА в рамках Программы экономического и социального развития региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

На базе Центра будет работать подразделение добровольной пожарной команды из восьми человек и полицейский офицер.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что создание Центров безопасности является одной из приоритетных задач администрации. Его реализуют в сотрудничестве с ГСЧС, Нацполицией и местными властями. Главная цель таких центров – повышение защищенности жителей и обеспечение быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и правонарушения.

Новый Центр безопасности по инициативе местных властей обеспечили мебелью и оборудованием. Кроме того, подразделение получило пожарный автомобиль "Урал" с комплектом спецоборудования от ГУ ГСЧС в Харьковской области.

При поддержке ХОВА и ОО "Комитет регионального развития" специалистов Центра также снабдили пожарно-спасательной одеждой и специальным снаряжением.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности. На сегодня в области работают 110 групп разминирования от украинских и международных организаций, а также 131 группа ГСЧС, ВСУ и полиции.