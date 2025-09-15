Иллюстративное фото

В Харькове будут судить мужчину, распространявшего кремлевскую пропаганду. Он, в частности, обвинял ВСУ в обстрелах города

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

54-летнего мужчину разоблачили на распространении кремлевской пропаганды. В течение нескольких лет в Telegram он оправдывал агрессию РФ против Украины. В частности, он использовал свою учетную запись и активно следил за каналами и сообществами, созданными в интересах государства-агрессора, чтобы влиять на общественное мнение и навязывать ложное восприятие войны.

Мужчина обвинял ВСУ в обстрелах своего города. Кроме того, он поддерживал российскую оккупацию украинских территорий, а Харьков называл "российским городом".

Он также публиковал сообщения в Telegram-сообществе известного пропагандиста под псевдонимом Лохматый, который скрывается во временном оккупированном Донецке и действует под контролем российских спецслужб. Известно, что через этот канал собирается информация о позициях ВСУ и объектах инфраструктуры для дальнейшего использования оккупантами.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили "фаната РФ", который в соцсетях называл украинцев нацистами. Он также призвал "ломать эту власть и всех, кто ей близок".