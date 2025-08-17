16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
UA | RU
UA | RU
17 августа 2025, 10:35

Называл украинцев "нацистами": на Волыни будут судить фаната РФ

17 августа 2025, 10:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Волыни разоблачили мужчину, распространявшего российскую пропаганду. Он оправдывал войну РФ против Украины

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

26-летний житель Волыни предстанет перед судом. Речь идет об оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч.2 ст.436-2 УК Украины).

По данным следствия, с июня 2024 года по май 2025 года в сообщениях в Facebook мужчина называл украинцев нацистами. Он также призвал "ломать эту власть и всех, кто ей близок". Фанат РФ был убежден, что это якобы действия самих украинцев привели к войне.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
прокуратура пропаганда Волынская область
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
В Кривом Роге несовершеннолетние стреляли в животных
17 августа 2025, 13:45
Россияне атаковали Харьковщину: разрушены дома, ранены
17 августа 2025, 12:35
Трамп хочет провести встречу с Зеленским и Путиным на следующей неделе - СМИ
17 августа 2025, 11:50
В Ровенской области в ДТП пострадали подростки
17 августа 2025, 11:25
В Житомирской области мужчина бросил в жену гранату
17 августа 2025, 10:55
Территории, запрет вступать в НАТО, русский язык: какие требования Путин выдвинул Украине для завершения войны
17 августа 2025, 09:50
Зеленский летит в США обсуждать выход из Донбасса в обмен на мир
16 августа 2025, 18:05
Суд отправил чиновника КГГА под домашний арест
16 августа 2025, 17:19
В Одессе женщины избили работников ТЦК
16 августа 2025, 16:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »