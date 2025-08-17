Иллюстративное фото

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

26-летний житель Волыни предстанет перед судом. Речь идет об оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч.2 ст.436-2 УК Украины).

По данным следствия, с июня 2024 года по май 2025 года в сообщениях в Facebook мужчина называл украинцев нацистами. Он также призвал "ломать эту власть и всех, кто ей близок". Фанат РФ был убежден, что это якобы действия самих украинцев привели к войне.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.