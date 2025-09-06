12:46  06 сентября
В Киеве горит фабрика Roshen
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
11:50  06 сентября
Смертельное ДТП в Одессе: погиб пешеход, пострадали пассажиры авто
UA | RU
06 сентября 2025, 12:21

В Чернигове россияне с дрона разбрасали фальшивые деньги с пропагандистскими призывами

06 сентября 2025, 12:21
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Утром 6 сентября в Чернигове обнаружили открытки под видом 100-гривневых купюр с призывами передавать координаты ВСУ за вознаграждение

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из микрорайонов обнаружили открытки, стилизованные под 100-гривневые купюры. На них были призывы сообщать координаты украинских военных и помогать наводить огонь по ВСУ в обмен на "настоящие" деньги.

Как выяснилось, эти листовки россияне сбросили с беспилотника.

На место выехали полицейские, изъяли материалы и зарегистрировали происшествие. Решается вопрос о правовой квалификации.

Правоохранители напоминают: распространение информации о расположении или передвижении украинских военных наказывается законом.

Напомним, в ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов.

Чернигов дрон пропаганда беспилотники фальшивые деньги
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
