В Чернигове россияне с дрона разбрасали фальшивые деньги с пропагандистскими призывами

Фото: соцсети

Утром 6 сентября в Чернигове обнаружили открытки под видом 100-гривневых купюр с призывами передавать координаты ВСУ за вознаграждение

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из микрорайонов обнаружили открытки, стилизованные под 100-гривневые купюры. На них были призывы сообщать координаты украинских военных и помогать наводить огонь по ВСУ в обмен на "настоящие" деньги.

Как выяснилось, эти листовки россияне сбросили с беспилотника.

На место выехали полицейские, изъяли материалы и зарегистрировали происшествие. Решается вопрос о правовой квалификации.

Правоохранители напоминают: распространение информации о расположении или передвижении украинских военных наказывается законом.

Напомним, в ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов.