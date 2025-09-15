12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 12:50

У Харкові судитимуть "фаната РФ", який звинувачував ЗСУ в обстрілах

15 вересня 2025, 12:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Харкові будуть судити чоловіка, який поширював кремлівську пропаганду. Він, зокрема, звинувачував ЗСУ в обстрілах міста

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

54-річного чоловіка викрили на поширенні кремлівської пропаганди. Протягом кількох років у Telegram він виправдовував агресію РФ проти України. Зокрема, він використовував власний обліковий запис і активно стежив за каналами та спільнотами, створеними в інтересах держави-агресора, аби впливати на громадську думку та нав’язувати хибне сприйняття війни.

Чоловік звинувачував ЗСУ в обстрілах свого міста. Крім того, він підтримував російську окупацію українських територій, а Харків — називав "російським містом".

Він також публікував дописи у Telegram-спільноті відомого пропагандиста під псевдонімом "Лохматий", який переховується у тимчасову окупованому Донецьку та діє під контролем російських спецслужб. Відомо, що через цей канал збирається інформація про позиції ЗСУ та об’єкти інфраструктури для подальшого використання окупантами.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили "фаната РФ", який у соцмережах називав українців нацистами. Він також закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура пропаганда Харків
У Чернігові росіяни з дрона розкидали фальшиві гроші з пропагандистськими закликами
06 вересня 2025, 12:21
СБУ затримала двох прокремлівських агітаторів: поширювали антиукраїнські дописи у мережі
03 вересня 2025, 17:25
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
1300 випадків кору за сім місяців: де в Україні ситуація найгірша
15 вересня 2025, 13:38
Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс": Михайлова відповіла на критику щодо придбання авто
15 вересня 2025, 13:35
"єОселя" стала доступніша для ВПО та мешканців прифронтових громад
15 вересня 2025, 13:19
Бої за Донеччину: "Азов" і ЗСУ звільнили ще один населений пункт
15 вересня 2025, 13:17
На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка дроном
15 вересня 2025, 13:15
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 12:59
На Буковині водій Skoda перевозив у відсіку для запасного колеса 11 "Айфонів" вартістю 600 тис. грн
15 вересня 2025, 12:56
Прагнення Офісу президента залучити ветеранів є "політизованою історією і спробою перекласти відповідальність", – Михайлова
15 вересня 2025, 12:38
На Рівненщині затримали місцевого торгівця наркотиками: що йому загрожує
15 вересня 2025, 12:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »