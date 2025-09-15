Ілюстративне фото

У Харкові будуть судити чоловіка, який поширював кремлівську пропаганду. Він, зокрема, звинувачував ЗСУ в обстрілах міста

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

54-річного чоловіка викрили на поширенні кремлівської пропаганди. Протягом кількох років у Telegram він виправдовував агресію РФ проти України. Зокрема, він використовував власний обліковий запис і активно стежив за каналами та спільнотами, створеними в інтересах держави-агресора, аби впливати на громадську думку та нав’язувати хибне сприйняття війни.

Чоловік звинувачував ЗСУ в обстрілах свого міста. Крім того, він підтримував російську окупацію українських територій, а Харків — називав "російським містом".

Він також публікував дописи у Telegram-спільноті відомого пропагандиста під псевдонімом "Лохматий", який переховується у тимчасову окупованому Донецьку та діє під контролем російських спецслужб. Відомо, що через цей канал збирається інформація про позиції ЗСУ та об’єкти інфраструктури для подальшого використання окупантами.

