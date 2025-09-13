У Куп'янську немає росіян, місто під контролем ЗСУ – Генштаб

Фото: АрміяInform

Ситуація в місті Куп'янськ та на його околицях залишається під контролем Збройних Сил України. Ворог намагається накопичити сили на північних підступах до міста, однак українські захисники тримають оборону та завдають втрат противнику

Про це повідомив Генштаб, передає RegioNews.

Зазначається, що сам трубопровід не веде безпосередньо в місто. У районі діє декілька гілок трубопроводів – три з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, а четверта – під наглядом українських військових.

Контрдиверсійна операція триває в самому Куп'янську, а навколо міста проводяться пошуково-ударні дії.

За два тижні операції ворог зазнав суттєвих втрат – 395 окупантів, з яких 288 – безповоротні.

Найбільших втрат ворог зазнав на підходах до міста – в районах населених пунктів Радьківка та Голубівка, де ЗСУ ліквідували 265 росіян. Ще 128 – у межах самого Куп’янська.

Також частина особового складу ворога здалася в полон, поповнивши обмінний фонд. Полонені надають свідчення, які будуть використані для документування злочинів російської армії.

Інформацію, поширену раніше аналітичним проєктом DeepState, щодо присутності окупантів у місті також спростував керівник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону. За його словами, бойові дії ведуться лише на околицях Куп’янська.

Водночас він додав, що ситуація у самому місті залишається критичною – через щільні обстріли неможливо провести відновлювальні роботи. У Куп'янську немає світла, води та газу, понад 90% інфраструктури зруйновано або пошкоджено. Попри це, в місті досі перебуває чимало цивільних.

Нагадаємо, напередодні аналітичний моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу. Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів у Новоселиці, що на Дніпропетровщині. Також уточнено ситуацію в районі поблизу Тернового.