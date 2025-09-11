Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Золочевской общине легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии два человека получили травмы: 24-летняя женщина и ее двухлетний ребенок.

За рулем была 21-летняя девушка. Она не справилась с управлением Volkswagen Golf, из-за чего автомобиль опрокинулся. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.