В Харьковской области перевернулось авто: в салоне был двухлетний ребенок
Авария произошла на дороге "Золочев – Максимовка". Правоохранители устанавливают все обстоятельства
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
В Золочевской общине легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии два человека получили травмы: 24-летняя женщина и ее двухлетний ребенок.
За рулем была 21-летняя девушка. Она не справилась с управлением Volkswagen Golf, из-за чего автомобиль опрокинулся. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы.
Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем авто не предпочла в движении, из-за чего столкнулась с велосипедистом. К сожалению, 76-летний мужчина скончался.
Во Львове столкнулись Tesla и Nissan: пострадали два человекаВсе новости »
11 сентября 2025, 12:48Без прав и под градусом: в Киеве 18-летний водитель влетел в опору
10 сентября 2025, 22:15На Прикарпатье водитель сбил 12-летнего мальчика с самокатом
09 сентября 2025, 19:45
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
Суд Киева оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича
11 сентября 2025, 21:12На Днепропетровщине ребенок выстрелил себе в голову из пистолета
11 сентября 2025, 20:40В Сумской области погиб известный украинский актер
11 сентября 2025, 19:59Ножом и молотком по голове: в Ровенской области мужчина убил отца и пытался умереть сам
11 сентября 2025, 19:36В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
11 сентября 2025, 19:31Хотела помочь подруге: в Житомирской области женщина стала жертвой аферистов
11 сентября 2025, 19:17В Киевской области мужчина выпал из многоэтажки и разбился насмерть
11 сентября 2025, 18:56Польша отправит своих военных в Украину
11 сентября 2025, 18:55Путешествие для ухилянтов за 13 тысяч долларов: в Киеве задержан организатор незаконной схемы
11 сентября 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все блоги »