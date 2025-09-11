Фото: полиция

ДТП произошло 10 сентября около 21:15 на перекрестке улиц Стрыйской и Максимовича во Львове

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На перекрестке столкнулись Tesla под управлением 22-летнего львовянина и Nissan Qashqai, которым управляла 31-летняя местная жительница.

В результате аварии травмировались водительница Nissan и 22-летний пассажир Tesla. Обоих госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

