Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Золочівській громаді легковий автомобіль з’їхав з дороги й перекинувся. Внаслідок аварії дві людини отримали травми: 24-річна жінка та її дворічна дитина.

За кермом була 21-річна дівчина. Вона не впоралась з керуванням Volkswagen Golf, через що автівка перекинулась. Постраждалих пасажирів госпіталізували.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.