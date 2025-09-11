На Харківщині перекинулось авто: в салоні була дворічна дитина
Аварія сталась дорозі "Золочів–Максимівка". Правоохоронці встановлюють всі обставини
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Золочівській громаді легковий автомобіль з’їхав з дороги й перекинувся. Внаслідок аварії дві людини отримали травми: 24-річна жінка та її дворічна дитина.
За кермом була 21-річна дівчина. Вона не впоралась з керуванням Volkswagen Golf, через що автівка перекинулась. Постраждалих пасажирів госпіталізували.
Нагадаємо, раніше у Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.
