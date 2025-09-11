На Харьковщине оккупанты атаковали авто полиции: трое раненых

Иллюстративное фото: Facebook/Владимир Тимошко

В Купянском районе Харьковской области 11 сентября российские войска в очередной раз атаковали правоохранителей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время патрулирования вблизи села Осиново служебный автомобиль полицейских попал под удар вражеского FPV-дрона.

В транспортном средстве находились пять правоохранителей. В результате попадания ранены трое из них. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По факту атаки следователи открыли уголовное производство.

Напомним, утром 11 сентября российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по селу Грушевка Кондрашевской общины Купянского района. В результате обстрела загорелся частный дом площадью 30 м², повреждены несколько других домов. Ранения получили две женщины.