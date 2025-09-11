09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
11 сентября 2025, 13:40

На Харьковщине оккупанты атаковали авто полиции: трое раненых

11 сентября 2025, 13:40
Иллюстративное фото: Facebook/Владимир Тимошко
В Купянском районе Харьковской области 11 сентября российские войска в очередной раз атаковали правоохранителей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время патрулирования вблизи села Осиново служебный автомобиль полицейских попал под удар вражеского FPV-дрона.

В транспортном средстве находились пять правоохранителей. В результате попадания ранены трое из них. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По факту атаки следователи открыли уголовное производство.

Напомним, утром 11 сентября российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по селу Грушевка Кондрашевской общины Купянского района. В результате обстрела загорелся частный дом площадью 30 м², повреждены несколько других домов. Ранения получили две женщины.

11 сентября 2025
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
11 сентября 2025, 14:58
Дмитрий Белоцерковец больше не сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете
11 сентября 2025, 14:47
В Украине разоблачили еще 6 схем для уклонистов: фиктивные справки и маршруты побега
11 сентября 2025, 14:43
На Полтавщине член ВЛК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 14:33
В Сумской области задержали агента РФ, который шпионил за военными ВСУ
11 сентября 2025, 14:30
Россияне ударили из артиллерии по учебному заведению в Херсоне: раненый охранник
11 сентября 2025, 14:27
В Одесской области поймали дельцов, которые хотели переправить мужчину в Молдову за 11,5 тысячи долларов
11 сентября 2025, 14:15
На Прикарпатье 11-летний ребенок попал под колеса
11 сентября 2025, 14:15
Экс-руководителя "Львовской железной дороги" подозревают в злоупотреблении на 31 млн грн
11 сентября 2025, 13:54
На Харьковщине легковушка столкнулась с грузовиком: водителя деблокировали спасатели
11 сентября 2025, 13:45
07 августа 2025
