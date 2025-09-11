Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела загорелся частный дом площадью 30 м², повреждены несколько других домов.

Ранения получили две женщины – 54 и 83 лет. Им оказали помощь медики.

Для ликвидации последствий были привлечены восемь спасателей и две единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Напомним, 11 сентября российские дроны массированно атаковали Краматорск. В городе возникли пожары, в том числе в админздании. При ликвидации возгорания спасатели попали под повторный удар.