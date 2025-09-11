На Харківщині окупанти атакували авто поліції: троє поранених

11 вересня 2025

Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей

З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...