На Харківщині окупанти атакували авто поліції: троє поранених
У Куп'янському районі Харківської області 11 вересня російські війська вчергове атакували правоохоронців
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що під час патрулювання поблизу села Осинове службовий автомобіль поліцейських потрапив під удар ворожого FPV-дрона.
У транспортному засобі перебували п'ятеро правоохоронців. Внаслідок влучання поранено трьох із них. Усім постраждалим наразі надається медична допомога.
За фактом атаки слідчі відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 11 вересня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по селу Грушівка Кіндрашівської громади Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок площею 30 м², пошкоджені кілька інших осель. Поранення отримали дві жінки.