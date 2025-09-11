15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 13:40

На Харківщині окупанти атакували авто поліції: троє поранених

11 вересня 2025, 13:40
Ілюстративне фото: Facebook/Володимир Тимошко
У Куп'янському районі Харківської області 11 вересня російські війська вчергове атакували правоохоронців

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час патрулювання поблизу села Осинове службовий автомобіль поліцейських потрапив під удар ворожого FPV-дрона.

У транспортному засобі перебували п'ятеро правоохоронців. Внаслідок влучання поранено трьох із них. Усім постраждалим наразі надається медична допомога.

За фактом атаки слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 11 вересня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по селу Грушівка Кіндрашівської громади Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок площею 30 м², пошкоджені кілька інших осель. Поранення отримали дві жінки.

11 вересня 2025
