Фото: ГСЧС

В четверг, 11 сентября, российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ВЦУ, расположенный в самом центре Сум

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова и ГСЧС.

На место происшествия прибыли спасатели, территорию обследовали. Очаги горения не обнаружили.

По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

В результате удара повреждена одна из главных святынь города – Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ. Это старейшее каменное здание Сум и памятник архитектуры национального значения.

"Атака по такой святыне – еще одно свидетельство циничных преступлений россии против гражданских и нашего культурного наследия", – подчеркнул Григоров.

Напомним, вечером 10 сентября в одном из сел Великописаревской громады Сумской области российский беспилотник попал по гражданскому мотоциклу, в результате чего пострадал 16-летний подросток.