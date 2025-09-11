09:05  11 сентября
11 сентября 2025, 12:57

В Сумской и Одесской области пограничники сбили 15 вражеских дронов

11 сентября 2025, 12:57
Фото: ГПСУ
Российская армия ежедневно атакует Украину дронами-камикадзе и разведывательными беспилотниками

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За прошедшие сутки в Сумской области мобильные огневые группы ГПСУ уничтожили два "шахеда", одну "Молнию" и 11 FPV-дронов, среди которых два работали на оптоволокне. Всего в этом направлении пограничники сбили 14 вражеских беспилотников.

Боевая часть одного из "шахедов" не сдетонировала – внутри обнаружили сотни стальных шариков, которые могли бы привести к массовым жертвам в случае попадания в людное место.

Еще один "шахед", атаковавший Одесщину, пограничники Белгород-Днестровского отряда сбили над морем.

Напомним, в ночь на 11 сентября Россия запустила по Украине около 66 ударных беспилотников типа Shahed, Гербер и другие дроны по нескольким направлениям. Зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА по трем локациям.

