Фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За прошедшие сутки в Сумской области мобильные огневые группы ГПСУ уничтожили два "шахеда", одну "Молнию" и 11 FPV-дронов, среди которых два работали на оптоволокне. Всего в этом направлении пограничники сбили 14 вражеских беспилотников.

Боевая часть одного из "шахедов" не сдетонировала – внутри обнаружили сотни стальных шариков, которые могли бы привести к массовым жертвам в случае попадания в людное место.

Еще один "шахед", атаковавший Одесщину, пограничники Белгород-Днестровского отряда сбили над морем.

Напомним, в ночь на 11 сентября Россия запустила по Украине около 66 ударных беспилотников типа Shahed, Гербер и другие дроны по нескольким направлениям. Зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА по трем локациям.