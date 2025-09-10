Иллюстративное фото

В Харьковской области продолжает работу онлайн-плафторма "Диалог власти и бизнеса". Целью является обеспечение взаимодействия между государством и предпринимателями.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

11 сентября в 11.00 пройдет онлайн встреча на тему "Роль Харьковского областного центра занятости в поддержке бизнеса региона". Для участия нужно заполнить анкету по ссылке.

"За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВД по номеру: +38097 735 98 44", - сообщили в ОВА.

Напомним, в Харькове пройдет обучающий курс о солнечной энергетике для женщин от 18 лет. Организовали курс представители благотворительного фонда Energy Act for Ukraine Foundation при поддержке Mercy Corps в партнерстве с KSE Graduate Business School. Целью является повышение кадрового потенциала в сфере солнечной энергетики