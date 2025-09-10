15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 16:45

В Харьковской области организуют встречу "Диалог власти и бизнеса"

10 сентября 2025, 16:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области продолжает работу онлайн-плафторма "Диалог власти и бизнеса". Целью является обеспечение взаимодействия между государством и предпринимателями.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

11 сентября в 11.00 пройдет онлайн встреча на тему "Роль Харьковского областного центра занятости в поддержке бизнеса региона". Для участия нужно заполнить анкету по ссылке.

"За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВД по номеру: +38097 735 98 44", - сообщили в ОВА.

Напомним, в Харькове пройдет обучающий курс о солнечной энергетике для женщин от 18 лет. Организовали курс представители благотворительного фонда Energy Act for Ukraine Foundation при поддержке Mercy Corps в партнерстве с KSE Graduate Business School. Целью является повышение кадрового потенциала в сфере солнечной энергетики

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бизнес предприниматели Харьковская область
Харьковская ОВА и представители ООН определили приоритеты для будущих программ восстановления региона
10 сентября 2025, 16:13
Школы под землей: в Харьковской области открыли еще два заведения
08 сентября 2025, 18:45
На Харьковщине усиливают международное сотрудничество в сфере психического здоровья в образовании
06 сентября 2025, 13:24
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Удар на опережение: как Украина может подтолкнуть Европу к действиям
10 сентября 2025, 18:35
Российские FPV-дроны попали в энергообъект на Днепропетровщине
10 сентября 2025, 18:13
Из-за Чернышева началось противостояние власти и антикоррупционных органов, – журналист
10 сентября 2025, 17:43
Скандальная застройщица Молчанова, за которую взялось НАБУ, привлекла на свою поддержку "мужчин в военной форме" – активист
10 сентября 2025, 17:27
Из-за засухи аграрии Херсонщины потеряли почти миллиард гривен
10 сентября 2025, 17:09
В квартире Миндича обнаружили прослушивание – после этого один из топ-чиновников Украины уволился и уехал за границу
10 сентября 2025, 16:56
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
10 сентября 2025, 16:52
В США могут казнить убийцу украинки Ирины Заруцкой
10 сентября 2025, 16:28
Харьковская ОВА и представители ООН определили приоритеты для будущих программ восстановления региона
10 сентября 2025, 16:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »