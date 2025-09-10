15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
10 вересня 2025, 16:45

На Харківщині організують зустріч "Діалог влади та бізнесу"

10 вересня 2025, 16:45
У Харківській області продовжує працювати онлайн-плафторма "Діалог влади та бізнесу". Метою є забезпечення взаємодії між державою та підприємцями.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

11 вересня об 11:00 пройде онлайн зустріч на тему "Роль Харківського обласного центру зайнятості у підтримці бізнесу регіону". Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням.

"За додатковою інформацією можна звертатись до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38097 735 98 44", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, у Харкові пройде навчальний курс про сонячну енергетику для жінок від 18 років. Організували курс представники благодійного фонду Energy Act for Ukraine Foundation за підтримки Mercy Corps у партнерстві з KSE Graduate Business School. Метою є підвищення кадрового потенціалу у сфері сонячної енергетики

