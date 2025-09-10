Ілюстративне фото

У Харківській області продовжує працювати онлайн-плафторма "Діалог влади та бізнесу". Метою є забезпечення взаємодії між державою та підприємцями.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

11 вересня об 11:00 пройде онлайн зустріч на тему "Роль Харківського обласного центру зайнятості у підтримці бізнесу регіону". Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням.

"За додатковою інформацією можна звертатись до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38097 735 98 44", - повідомили в ОВА.

