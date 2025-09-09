В Харькове для женщин проведут курс солнечной энергетики: как присоединиться
В Харькове пройдет обучающий курс Solar Step, организованный украинским благотворительным фондом Energy Act for Ukraine Foundation при поддержке Mercy Corps в партнерстве с KSE Graduate Business School. Целью является повышение кадрового потенциала в сфере солнечной энергетики
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.
Программа также направлена на создание дополнительных возможностей профессиональной реализации женщин. На курс приглашают женщин в возрасте от 18 лет, проживающих в Украине. Курс поможет получить новую профессию, а именно проектной менеджерки в сфере солнечной энергетики. Учеба будет длиться четыре месяца в вечернее время, что можно будет совмещать с работой.
Участницы курса получат современные знания и практические навыки, изложенные экспертами ведущих украинских компаний отрасли. Лучшим выпускницам выдадут сертификаты и помогут трудоустроиться.
При отборе предпочтение будут отдавать женщина из уязвимых категорий. В частности:
- членам семей погибших защитников;
- ветеранкам;
- демобилизованным;
- внутренне перемещенным лицам;
- матерям-одиночкам;
- женщинам с доходом ниже прожиточного минимума;
- лицам с инвалидностью.
Узнать больше о программе и зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация открыта по 8 октября 2025 года.
Напомним, прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 достигли 230 млн грн. Микрогранты помогают местному бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города.