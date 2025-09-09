12:55  09 сентября
В Днепре водитель машрутки унизил военного: в сети появилось видео скандала
11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 13:25

В Харькове для женщин проведут курс солнечной энергетики: как присоединиться

09 сентября 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове пройдет обучающий курс Solar Step, организованный украинским благотворительным фондом Energy Act for Ukraine Foundation при поддержке Mercy Corps в партнерстве с KSE Graduate Business School. Целью является повышение кадрового потенциала в сфере солнечной энергетики

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Программа также направлена на создание дополнительных возможностей профессиональной реализации женщин. На курс приглашают женщин в возрасте от 18 лет, проживающих в Украине. Курс поможет получить новую профессию, а именно проектной менеджерки в сфере солнечной энергетики. Учеба будет длиться четыре месяца в вечернее время, что можно будет совмещать с работой.

Участницы курса получат современные знания и практические навыки, изложенные экспертами ведущих украинских компаний отрасли. Лучшим выпускницам выдадут сертификаты и помогут трудоустроиться.

При отборе предпочтение будут отдавать женщина из уязвимых категорий. В частности:

  • членам семей погибших защитников;
  • ветеранкам;
  • демобилизованным;
  • внутренне перемещенным лицам;
  • матерям-одиночкам;
  • женщинам с доходом ниже прожиточного минимума;
  • лицам с инвалидностью.

Узнать больше о программе и зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация открыта по 8 октября 2025 года.

Напомним, прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 достигли 230 млн грн. Микрогранты помогают местному бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
образование энергетика Харьков
Школы под землей: в Харьковской области открыли еще два заведения
08 сентября 2025, 18:45
В Харьковской области в подземной школе реализуются программы по наверстанию образовательных потерь при поддержке ЮНИСЕФ
04 сентября 2025, 22:52
Харьковчане смогут увидеть Марс: в городе откроют современный телескоп
01 сентября 2025, 23:30
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Пошла по клюкву и заблудилась: на Ровенщине пенсионерку спасли из болота
09 сентября 2025, 15:37
Ребята до 22 лет массово увольняются из популярных компаний, чтобы уехать за границу
09 сентября 2025, 15:25
В Днепре мужчина убил жену во время ссоры
09 сентября 2025, 15:25
В Одесской области задержали двух иностранцев, которые переправляли мужчин в Молдову
09 сентября 2025, 15:09
В Полтаве заменили российского царя на фото-зону: как теперь выглядит место, где раньше был скандальный памятник
09 сентября 2025, 15:07
Жесткое ДТП в Днепре: авто вылетело на обочину, опрокинулось и придавило пешехода - пострадали несовершеннолетние
09 сентября 2025, 14:45
В Саратовской области произошел взрыв на магистральном нефтепроводе – источники
09 сентября 2025, 14:45
От войны до восстановления: Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум
09 сентября 2025, 14:40
Наводили ударные дроны врага на Одессу и Кировоградщину: задержаны агенты ФСБ
09 сентября 2025, 14:16
"Кто-то сдал координаты", – реакция "Укрпочты" на российский авиаудар по Яровой
09 сентября 2025, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »