Фото из открытых источников

В Харькове пройдет обучающий курс Solar Step, организованный украинским благотворительным фондом Energy Act for Ukraine Foundation при поддержке Mercy Corps в партнерстве с KSE Graduate Business School. Целью является повышение кадрового потенциала в сфере солнечной энергетики

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Программа также направлена на создание дополнительных возможностей профессиональной реализации женщин. На курс приглашают женщин в возрасте от 18 лет, проживающих в Украине. Курс поможет получить новую профессию, а именно проектной менеджерки в сфере солнечной энергетики. Учеба будет длиться четыре месяца в вечернее время, что можно будет совмещать с работой.

Участницы курса получат современные знания и практические навыки, изложенные экспертами ведущих украинских компаний отрасли. Лучшим выпускницам выдадут сертификаты и помогут трудоустроиться.

При отборе предпочтение будут отдавать женщина из уязвимых категорий. В частности:

членам семей погибших защитников;

ветеранкам;

демобилизованным;

внутренне перемещенным лицам;

матерям-одиночкам;

женщинам с доходом ниже прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью.

Узнать больше о программе и зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация открыта по 8 октября 2025 года.

Напомним, прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 достигли 230 млн грн. Микрогранты помогают местному бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города.