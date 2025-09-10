07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 11:50

ХОВА вместе с международными партнерами определили план реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка

10 сентября 2025, 11:50
Читайте також українською мовою
Фото: ХОВА
Читайте також
українською мовою

Заместитель председателя ОВА Вита Ковальская провела заседание рабочей группы по реализации государственной политики в сфере лучшего ухода для детей и поддержки семей. К мероприятию присоединились представители ЮНИСЕФ, а также представители пилотных общин и общественных организаций

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По словам заместителя председателя ОВА Виты Ковальской, в рамках плана реализации Стратегии на 2024-2026 годы Харьковской ОВА создана рабочая группа, утвержден ее состав и соответствующие положения. Призвал профильных заместителей РВА и руководителей пилотных общин внести в местные программы мероприятия, предусмотренные Региональным планом, и обеспечить их выполнение.

Еще в ноябре прошлого года правительство приняло Стратегию обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы. Харьковская областная военная администрация при содействии партнеров, в частности ЮНИСЕФ и правительства Швеции, доработала План реализации Стратегии на 2025-2026 годы.

Этот план Харьковской области определяет следующие цели:

  • повышение способности семей с детьми осуществлять уход и воспитание детей;
  • рост детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и детей с инвалидностью в семейном окружении;
  • обеспечение семейного воспитания временно перемещенных, депортированных детей, детей из ВОТ и зон боевых действий, их возвращение и интеграция в общины;
    - защита прав детей при реформировании учреждений институционального ухода и воспитания;
  • создание условий для социальной интеграции детей и лиц с опытом альтернативного воспитания;
  • формирование организационно-правовых условий реализации Национальной стратегии на 2025-2028 годы.

Формирование плана является важным шагом для определения и усиления усилий государства в развитии эффективной и комплексной системы поддержки детей и семей.

Напомним, прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 достигли 230 млн грн. Микрогранты помогают местному бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков ЮНИСЕФ социальная помощь
В Харькове для женщин проведут курс солнечной энергетики: как присоединиться
09 сентября 2025, 13:25
Жителям прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области окажут помощь от ЮНИСЕФ
02 сентября 2025, 21:25
Харьковская ОВА и ЮНИСЕФ реализуют проекты для поддержки громад и школ
01 сентября 2025, 07:58
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 13:15
Полковник ГБР во время войны приобрел квартиру в Киеве за 14 миллионов
10 сентября 2025, 13:09
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
10 сентября 2025, 12:55
Оккупанты хотели забрать ее в интернат: к маме вернули ребенка из оккупированной Херсонщины
10 сентября 2025, 12:30
В Полтавской области полиция расследует драку между подростками: один попал в больницу
10 сентября 2025, 11:38
Россия накрыла огнем Херсонщину: среди раненых полицейские
10 сентября 2025, 11:25
В Одесской области микроавтобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком: трое пострадавших
10 сентября 2025, 11:17
"Провокация Украины": российские пропагандисты пытаются обвинить Киев в российских дронах в Польше
10 сентября 2025, 11:15
В "Слуге Народа" объяснили, как будет работать новый закон о ветеранском бизнесе
10 сентября 2025, 11:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »