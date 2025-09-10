Фото: ХОВА

Заместитель председателя ОВА Вита Ковальская провела заседание рабочей группы по реализации государственной политики в сфере лучшего ухода для детей и поддержки семей. К мероприятию присоединились представители ЮНИСЕФ, а также представители пилотных общин и общественных организаций

По словам заместителя председателя ОВА Виты Ковальской, в рамках плана реализации Стратегии на 2024-2026 годы Харьковской ОВА создана рабочая группа, утвержден ее состав и соответствующие положения. Призвал профильных заместителей РВА и руководителей пилотных общин внести в местные программы мероприятия, предусмотренные Региональным планом, и обеспечить их выполнение.

Еще в ноябре прошлого года правительство приняло Стратегию обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы. Харьковская областная военная администрация при содействии партнеров, в частности ЮНИСЕФ и правительства Швеции, доработала План реализации Стратегии на 2025-2026 годы.

Этот план Харьковской области определяет следующие цели:

повышение способности семей с детьми осуществлять уход и воспитание детей;

рост детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и детей с инвалидностью в семейном окружении;

обеспечение семейного воспитания временно перемещенных, депортированных детей, детей из ВОТ и зон боевых действий, их возвращение и интеграция в общины;

- защита прав детей при реформировании учреждений институционального ухода и воспитания; создание условий для социальной интеграции детей и лиц с опытом альтернативного воспитания;

формирование организационно-правовых условий реализации Национальной стратегии на 2025-2028 годы.

Формирование плана является важным шагом для определения и усиления усилий государства в развитии эффективной и комплексной системы поддержки детей и семей.

