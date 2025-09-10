13:15  10 вересня
10 вересня 2025, 11:50

ХОВА разом із міжнародними партнерами визначили план реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини

10 вересня 2025, 11:50
Фото: ХОВА
Заступниця голови ОВА Віта Ковальська провела засідання робочої групи з питань реалізації державної політики у сфері кращого догляду для дітей та підтримки сімей. До заходу долучились представники ЮНІСЕФ, а також представники пілотних громад та громадських організацій

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За словами заступниці голови ОВА Віти Ковальської, у межах плану реалізації Стратегії на 2024-2026 роки Харківською ОВА створено робочу групу, затверджено її склад та відповідні положення. Закликала профільних заступників РВА та очільників пілотних громад внести у місцеві програми заходи, передбачені Регіональним планом, та забезпечити їх виконання.

Ще в листопаді минулого року Уряд ухвалив Стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки. Харківська обласна військова адміністрація за сприяння партнерів, зокрема — ЮНІСЕФ та уряду Швеції, допрацювала План реалізації Стратегії на 2025-2026 роки.

Цей план Харківської області визначає такі цілі:

  • підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання дітей;
  • зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з інвалідністю в сімейному оточенні;
  • забезпечення сімейного виховання тимчасово переміщених, депортованих дітей, дітей з ТОТ та зон бойових дій, їх повернення та інтеграція у громади;
    - захист прав дітей під час реформування закладів інституційного догляду та виховання;
  • створення умов для соціальної інтеграції дітей та осіб з досвідом альтернативного виховання;
  • формування організаційно-правових умов реалізації Національної стратегії на 2025–2028 роки.

Формування плану є важливим кроком для визначення та посилення зусиль держави щодо розвитку ефективної й комплексної системи підтримки дітей і сімей.

Нагадаємо, прямі інвестиції в економіку Харкова за 8 місяців 2025 року сягнули 230 млн грн. Мікрогранти допомагають місцевому бізнесу розвиватися та створювати нові робочі місця, стимулюючи економіку міста.

10 вересня 2025
