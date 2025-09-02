19:42  02 сентября
02 сентября 2025, 21:25

Жителям прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области окажут помощь от ЮНИСЕФ

02 сентября 2025, 21:25
Фото: ХОВА
Начальник ОВА и его заместитель провели рабочее совещание с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Обсуждали реализацию проектов, направленных на поддержку населения в осенне-зимний период

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Команда Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) завершила верификацию нуждающихся жителей населенных пунктов, расположенных в зоне 0-20 километров от линии столкновения. Это около 5 тысяч домохозяйств, где живут семьи с детьми. В течение 10 дней партнеры планируют начать начислять пособие для отопительного сезона.

"Подготовка к отопительному сезону в регионе, особенно на деоккупированных и прифронтовых территориях, – приоритетная задача Харьковской ОВА. Благодарны ЮНИСЕФ – одному из наших ключевых партнеров за весомую поддержку жителей области в этом направлении. Продолжаем работать с международными партнерами на базе профильного кластера, чтобы охватить как можно больше жителей Харьковщины", - говорит заместитель Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Кроме того, обсудили поддержку критически важных предприятий области.

"Вместе с донорами работаем над долгосрочными проектами в Харьковской области. В настоящее время внедряем программу в Змиевской общине по замене изношенных теплосетей и оборудования котельных. Готовы работать с другими общинами области, которые предоставят проекты модернизации коммуникаций систем отопления. Вторая волна программы будет стартовать уже в следующем году", - говорит руководитель офиса ЮНИСЕФ в Харькове Джинан Рамадан.

Напомним, ранее ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства.

