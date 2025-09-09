Фото из открытых источников

На месте ракетного удара по составу АТБ 20 июля фиксируется выброс токсичных веществ. В Государственной экологической инспекции подсчитали, какой ущерб это нанесло

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным экологов, 30 июля 2025 года село Васищево в Харьковской области беспилотник часть здания ООО "АТБ Маркет". Пожар охватил более 30 тысяч квадратных метров и длился более 31 часа.

По выводам экспертов, во время пожара в атмосферу попали неорганизованные выбросы опасных веществ. Это ухудшило качество воздуха. Экологический ущерб оценили в 15,9 миллиона гривен.

Напомним, в ночь на 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель. ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника.