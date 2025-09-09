19:25  09 сентября
В Киевской области мужчина убил собственного отца
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
18:14  09 сентября
Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 20:07

На Харьковщине выбросы токсичных веществ после ракетного удара навредили экологии более чем на 15 миллионов

09 сентября 2025, 20:07
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На месте ракетного удара по составу АТБ 20 июля фиксируется выброс токсичных веществ. В Государственной экологической инспекции подсчитали, какой ущерб это нанесло

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным экологов, 30 июля 2025 года село Васищево в Харьковской области беспилотник часть здания ООО "АТБ Маркет". Пожар охватил более 30 тысяч квадратных метров и длился более 31 часа.

По выводам экспертов, во время пожара в атмосферу попали неорганизованные выбросы опасных веществ. Это ухудшило качество воздуха. Экологический ущерб оценили в 15,9 миллиона гривен.

Напомним, в ночь на 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель. ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
экология обстрелы
В Сумской области россияне целенаправленно атаковали спасателей: двое раненых
09 сентября 2025, 07:09
Россияне атаковали Запорожье: возник пожар, ранена женщина
09 сентября 2025, 06:53
На Днепропетровщине в поле уничтожили боевую часть российского дрона
08 сентября 2025, 20:15
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможной российской атаке по региону
09 сентября 2025, 23:25
Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой
09 сентября 2025, 23:11
Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против российских нефтяных компаний
09 сентября 2025, 22:59
На Черниговщине врача подозревают в смерти 11-летнего ребенка
09 сентября 2025, 21:59
В Украине обновили правила деятельности казино
09 сентября 2025, 21:50
Трамп рассказал, почему войну в Украине тяжело завершить
09 сентября 2025, 21:29
В Одесской области самые высокие темпы строительства жилья
09 сентября 2025, 21:07
На оккупированных территориях из-за отсутствия воды жителям грозит холод
09 сентября 2025, 20:45
"Ты мое вдохновение": певица Тина Кароль показала взрослого сына
09 сентября 2025, 20:30
В Херсонской ОВА рассказали, сколько тратят на борьбу с российскими беспилотниками
09 сентября 2025, 20:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »