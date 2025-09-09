В Сумской области россияне целенаправленно атаковали спасателей: двое раненых
Днем 8 сентября российские войска обстреляли жилой сектор Белопольской громады Сумской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Когда на место прибыли спасатели, чтобы проверить территорию после первого удара, враг ударил по той же локации.
В результате атаки двое сотрудников ГСЧС получили ранения. Их доставили в больницу.
Также поврежден пожарный автомобиль.
Как только спасатели передислоцировались с места происшествия, россияне снова обстреляли этот участок.
Напомним, 8 сентября в Криворожском районе на Днепропетровщине россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по спасателям, которые тушили пожар. К счастью, никто из работников ГСЧС не пострадал.
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Удар по дому в Запорожье: момент атаки зафиксировали камеры наблюдения
09 сентября 2025, 07:58В Днепропетровской области россияне атаковали несколько громад: что известно
09 сентября 2025, 07:45ВСУ за сутки ликвидировали 950 россиян и 32 вражеских артсистемы
09 сентября 2025, 07:37В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
09 сентября 2025, 07:24Россияне атаковали Запорожье: возник пожар, ранена женщина
09 сентября 2025, 06:53В Украине заблокировали еще 22 инстаграм-блоггеров с аудиторией 2,8 млн за рекламу казино
09 сентября 2025, 00:48Семейная трагедия в Кривом Роге: мужчина убил бабушку и дедушку
09 сентября 2025, 00:30В Одессе мужчина разбил почти 30 памятников на кладбище
09 сентября 2025, 00:11"У нас большая подборка": Елена Тополя призналась, какие интимные видео у нее есть с мужем
08 сентября 2025, 23:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все блоги »