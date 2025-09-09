07:24  09 сентября
09 сентября 2025, 07:09

В Сумской области россияне целенаправленно атаковали спасателей: двое раненых

09 сентября 2025, 07:09
Фото: ГСЧС
Днем 8 сентября российские войска обстреляли жилой сектор Белопольской громады Сумской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Когда на место прибыли спасатели, чтобы проверить территорию после первого удара, враг ударил по той же локации.

В результате атаки двое сотрудников ГСЧС получили ранения. Их доставили в больницу.

Также поврежден пожарный автомобиль.

Как только спасатели передислоцировались с места происшествия, россияне снова обстреляли этот участок.

Напомним, 8 сентября в Криворожском районе на Днепропетровщине россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по спасателям, которые тушили пожар. К счастью, никто из работников ГСЧС не пострадал.

Сумская область война обстрелы дрон спасатели раненые
