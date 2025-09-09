Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Когда на место прибыли спасатели, чтобы проверить территорию после первого удара, враг ударил по той же локации.

В результате атаки двое сотрудников ГСЧС получили ранения. Их доставили в больницу.

Также поврежден пожарный автомобиль.

Как только спасатели передислоцировались с места происшествия, россияне снова обстреляли этот участок.

Напомним, 8 сентября в Криворожском районе на Днепропетровщине россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по спасателям, которые тушили пожар. К счастью, никто из работников ГСЧС не пострадал.