На Днепропетровщине в поле уничтожили боевую часть российского дрона
В Криворожском районе взрывотехники уничтожили боевую часть беспилотника, обнаруженную 7 сентября в поле подсолнечника
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Боеприпас представлял угрозу местным жителям и сельхозтехнике. Из-за повреждения взрывателя транспортировать опасный предмет было невозможно, поэтому его взорвали на месте.
Полиция призывает граждан: в случае обнаружения подозрительных предметов или обломков следует немедленно сообщать на "102" и ни в коем случае не трогать их.
Напомним, ранее в поле в Белоцерковском районе Киевской области обнаружили обломки российской крылатой ракеты типа Х-101 . Саперы изъяли и обезвредили ее боевую часть.
05 сентября 2025
