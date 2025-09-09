На Харківщині викиди токсичних речовин після ракетного удару нашкодили екології на понад 15 мільйонів
На місці ракетного удару по складу АТБ 20 липня фіксують викиди токсичних речовин. У Державній екологічні інспекції підрахували, яку шкоду це завдало
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
За даними екологів, 30 липня 2025 року село Васищеве на Харківщині безпілотник частину будівлі ТОВ "АТБ Маркет". Пожежа охопила понад 30 тисяч квадратних метрів і тривала понад 31 годину.
За висновками експертів, під час пожежі у повітря потрапили неорганізовані викиди небезпечних речовин. Це погіршило якість повітря. Екологічні збитки оцінили в 15,9 мільйона гривень.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника.
На Сумщині росіяни цілеспрямовано атакували рятувальників: двоє пораненихВсі новини »
09 вересня 2025, 07:09Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа, поранена жінка
09 вересня 2025, 06:53На Дніпропетровщині в полі знищили бойову частину російського дрона
08 вересня 2025, 20:15
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Мер Івано-Франківська попередив про можливий російський удар по регіону
09 вересня 2025, 23:25Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької
09 вересня 2025, 23:11Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти російських нафтових компаній
09 вересня 2025, 22:59На Чернігівщині лікарку підозрюють у смерті 11-річної дитини
09 вересня 2025, 21:59В Україні оновили правила діяльності казино
09 вересня 2025, 21:50Трамп розповів, чому війну в Україні важко завершити
09 вересня 2025, 21:29На Одещині найвищі темпи будівництва житла
09 вересня 2025, 21:07На окупованих територіях через відсутність води жителям загрожує холод
09 вересня 2025, 20:45"Ти моє натхнення": співачка Тіна Кароль показала дорослого сина
09 вересня 2025, 20:30У Херсонській ОВА розповіли, скільки витрачають на боротьбу із російськими безпілотниками
09 вересня 2025, 20:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі блоги »