09 вересня 2025, 20:07

На Харківщині викиди токсичних речовин після ракетного удару нашкодили екології на понад 15 мільйонів

09 вересня 2025, 20:07
Фото з відкритих джерел
На місці ракетного удару по складу АТБ 20 липня фіксують викиди токсичних речовин. У Державній екологічні інспекції підрахували, яку шкоду це завдало

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними екологів, 30 липня 2025 року село Васищеве на Харківщині безпілотник частину будівлі ТОВ "АТБ Маркет". Пожежа охопила понад 30 тисяч квадратних метрів і тривала понад 31 годину.

За висновками експертів, під час пожежі у повітря потрапили неорганізовані викиди небезпечних речовин. Це погіршило якість повітря. Екологічні збитки оцінили в 15,9 мільйона гривень.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника.

екологія обстріли
