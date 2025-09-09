15:25  09 вересня
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2025, 18:30

Професійне навчання, гранти та працевлаштування: як підтримують ветеранів на Харківщині

09 вересня 2025, 18:30
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Чергову зустріч із ветеранами провели в межах акції "Турбота поруч" у Безлюдівській громаді. Участь у ній взяли ветерани, їхні родини, представники місцевої влади, ветеранських організацій, фахівці соціальних служб та супроводу демобілізованих.

"Відповідно до потреб та звернень ветеранів нашого регіону постійно працюємо над підвищенням якості послуг. Робочі зустрічі з учасниками бойових дій допомагають визначити пріоритети для вдосконалення Комплексної програми підтримки захисників", – зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Одним із ключових напрямів є залучення ветеранів до професійного навчання та підтримка в започаткуванні власної справи. Присутнім надали інформацію про:

  • можливості професійної перекваліфікації та навчання за сучасними спеціальностями;
  • доступ до грантових програм для відкриття бізнесу;
  • компенсаційні механізми для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів;
  • програми реабілітації, медичного обслуговування та психологічної підтримки.

Кожен учасник заходу мав змогу отримати індивідуальну консультацію, оформити звернення й дізнатися, як скористатися доступними інструментами підтримки.

За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, станом на 1 серпня в Безлюдівській громаді зареєстровано 336 осіб, з них:

  • 293 – учасники бойових дій,
  • 4 – особи з інвалідністю внаслідок війни,
  • 39 – члени родин загиблих або померлих військових.

Як відомо, підтримка захисників України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів роботи Харківської обласної військової адміністрації та особисто начальника ОВА Олега Синєгубова.

В адміністрації підкреслюють, що грантова підтримка допомагає ветеранам не лише адаптуватися до мирного життя, а й розкривати свій потенціал, створювати нові робочі місця та робити внесок у розвиток громад і держави.

Нагадаємо, раніше ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА підтримка гранти ветерани навчання бізнес працевлаштування
Від війни до відбудови: Харківщина і Швеція підписали стратегічний меморандум
09 вересня 2025, 14:40
На Харківщині посилюють міжнародну співпрацю у сфері психічного здоров’я в освіті
06 вересня 2025, 13:24
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Прикордонники за 4 дні знищили 2 російські комплекси "Ураган" на Донеччині
09 вересня 2025, 19:15
На Закарпатті викрили депутата облради, який прикривав "чорних лісорубів"
09 вересня 2025, 18:57
Бойова медикиня з Києва вже три роки рятує життя на Запорізькому напрямку
09 вересня 2025, 18:56
Зеленський відреагував на удар росіян по Яровій
09 вересня 2025, 18:49
Авто вилетіло в кювет: на Буковині водія будуть судити за аварію
09 вересня 2025, 18:45
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
09 вересня 2025, 18:29
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 18:14
Сімейний конфлікт на Хмельниччині: жінка поранила чоловіка ножем
09 вересня 2025, 18:05
У Харкові викрили підпільне виробництво сигарет та алкоголю
09 вересня 2025, 17:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »