Професійне навчання, гранти та працевлаштування: як підтримують ветеранів на Харківщині

У Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Чергову зустріч із ветеранами провели в межах акції "Турбота поруч" у Безлюдівській громаді. Участь у ній взяли ветерани, їхні родини, представники місцевої влади, ветеранських організацій, фахівці соціальних служб та супроводу демобілізованих.

"Відповідно до потреб та звернень ветеранів нашого регіону постійно працюємо над підвищенням якості послуг. Робочі зустрічі з учасниками бойових дій допомагають визначити пріоритети для вдосконалення Комплексної програми підтримки захисників", – зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Одним із ключових напрямів є залучення ветеранів до професійного навчання та підтримка в започаткуванні власної справи. Присутнім надали інформацію про:

можливості професійної перекваліфікації та навчання за сучасними спеціальностями;

доступ до грантових програм для відкриття бізнесу;

компенсаційні механізми для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів;

програми реабілітації, медичного обслуговування та психологічної підтримки.

Кожен учасник заходу мав змогу отримати індивідуальну консультацію, оформити звернення й дізнатися, як скористатися доступними інструментами підтримки.

За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, станом на 1 серпня в Безлюдівській громаді зареєстровано 336 осіб, з них:

293 – учасники бойових дій,

4 – особи з інвалідністю внаслідок війни,

39 – члени родин загиблих або померлих військових.

Як відомо, підтримка захисників України та їхніх родин залишається одним із пріоритетів роботи Харківської обласної військової адміністрації та особисто начальника ОВА Олега Синєгубова.

В адміністрації підкреслюють, що грантова підтримка допомагає ветеранам не лише адаптуватися до мирного життя, а й розкривати свій потенціал, створювати нові робочі місця та робити внесок у розвиток громад і держави.

