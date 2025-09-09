Від війни до відбудови: Харківщина і Швеція підписали стратегічний меморандум

Фото: Харківська ОВА

Харківщина і Швеція підписали стратегічний меморандум для спільної роботи від відновлення освітньої інфраструктури до реконструкції критичних об'єктів

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що за дорученням начальника військової адміністрації Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов провів робочу зустріч із представниками шведсько-української Програми Polaris "Підтримка багаторівневого врядування в Україні".

У межах візиту керівництво Програми Polaris, зокрема Олександр Мазуркін та Сусанна Делланс, підписали меморандум про співпрацю з Харківською ОВА.

Документ передбачає реалізацію ініціатив з покращення адміністративних послуг, відновлення пошкоджених об’єктів та критичної інфраструктури, а також зміцнення стійкості місцевих громад після війни.

"Це важливий крок для підвищення стійкості наших громад", – наголосив Іванов.

Програма Polaris (2024–2028), що фінансується урядом Швеції через Sida і реалізується SALAR International, сприятиме відновленню освіти, розвитку громад і створенню ситуаційного центру для моніторингу безпеки у Харківській області.

"Ми раді бути на Харківщині й працювати разом із громадами там, де підтримка потрібна найбільше. Попри надскладні безпекові умови Харківщина демонструє лідерство та згуртованість", – зазначила керівниця команди Програми Polaris, уповноважена SALAR International в Україні Сусанна Делланс.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з американським штатом Огайо. Угода передбачає розвиток партнерських зв'язків у сферах безпеки, відбудови, гуманітарної підтримки та обміну досвідом.