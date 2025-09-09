12:55  09 вересня
09 вересня 2025, 13:25

У Харкові для жінок проведуть курс сонячної енергетики: як приєднатися

09 вересня 2025, 13:25
Фото з відкритих джерел
У Харкові пройде навчальний курс Solar Step, організований українським благодійним фондом Energy Act for Ukraine Foundation за підтримки Mercy Corps у партнерстві з KSE Graduate Business School. Метою є підвищення кадрового потенціалу у сфері сонячної енергетики

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Програма також спрямована на створення додаткових можливостей для професійної реалізації жінок. На курс запрошують жінок віком від 18 років, які проживають в Україні. Курс допоможе здобути нову професію, а саме – проєктної менеджерки у сфері сонячної енергетики. Навчання триватиме чотири місяці у вечірній час, що можна буде поєднувати з роботою.

Учасниці курсу отримають сучасні знання та практичні навички, викладені експертами провідних українських компаній галузі. Найкращим випускницям видадуть сертифікати та допоможуть працевлаштуватися.

Під час відбору перевагу будуть надавати жінка із вразливих категорій. Зокрема:

  • членам сімей загиблих захисників;
  • ветеранкам;
  • демобілізованим;
  • внутрішньо переміщеним особам;
  • матерям-одиначкам;
  • жінкам із доходом нижче прожиткового мінімуму;
  • особам з інвалідністю.

Дізнатися більше про програму та зареєструватися можна за посиланням. Реєстрація відкрита до 8 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, прямі інвестиції в економіку Харкова за 8 місяців 2025 року сягнули 230 млн грн. Мікрогранти допомагають місцевому бізнесу розвиватися та створювати нові робочі місця, стимулюючи економіку міста.

