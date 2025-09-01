Фото: Думка

Харьковские ученые-астрономы приглашают горожан и гостей в ХНУ имени В. Каразина. Там для посетителей готовят мобильный планетарий, музей астрономии и телескоп.

Директор Института астрономии Харьковского национального университета имени В. Каразина Вадим Кайдаш рассказал, что коллектив хочет увеличить возможность университетской и университетской астрономии в привлечении молодежи и школьников. Вот поэтому возникают экскурсии, мобильный планетарий. Кроме того, в будущем там будут экскурсии по звездному небу.

По словам Вадима Кайдаша, сейчас обустраивают площадку для телескопа. Мобильный планетарий сделали за счет ассоциации выпускников Каразинского университета, и он уже работает. После открытия площадки люди смогут увидеть через реальный телескоп много интересного.

"Можно будет увидеть все объекты звездного неба: Луна, планеты, туманности, звездные скопления, галактики. Можно будет посмотреть на Марс. Но нужно рассчитать, когда это можно сделать, это не каждый день. Днем можно посмотреть, например, на Солнце", – говорит директор Института астрономии.

При этом ректор ХНУ имени В. Каразина Татьяна Кагановская отметила, что открытие института астрономии для посетителей позволит прививать любовь к науке уже даже самым маленьким харьковчанам.

"Мы ее хотим открыть для экскурсий для того, чтобы дети могли с самого детства видеть звездное небо. Сегодня у нас цель – открыть все, что мы можем с учетом ситуации безопасности, и приглашать наших школьников для того, чтобы прививать им любовь и интерес к науке, в том числе и к звездному небу, к нашей астрономии", - сказала она.

