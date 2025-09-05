15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 14:30

В Днепре вузы требовали взятку за поступление на магистратуру

05 сентября 2025, 14:30
Фото: Нацполиция
У абитуриентов в Днепропетровской области требовали взятку. Известно, что требовали людей за поступление на магистратуру 2 500 долларов

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что мужчина, занимавший высокий пост у университета, вместе с сообщником требовали от абитуриентов взятки за беспрепятственное поступление на магистратуру. Правоохранители задокументировали момент получения первой части взятки в размере 500 долларов, а уже через несколько минут — и второй части денег в размере 2 000 долларов.

Эти деньги подельники планировали поделить между собой. Сейчас оба получили подозрение. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали директора колледжа. Он организовал незаконную схему уклонения от мобилизации. Директор требовал 2 тысячи долларов США от мужчины призывного возраста, чтобы тот мог быть зачислен на дневную форму обучения и получить отсрочку от военной службы.

