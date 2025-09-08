13:05  08 вересня
08 вересня 2025, 18:45

Школи під землею: на Харківщині відкрили ще два заклади

08 вересня 2025, 18:45
Фото: savED
У деокупованому місті Балаклія на Харківщині з 1 вересня відкрили два нових підземних освітніх простори. Тепер діти там зможуть ходити в школу офлайн

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Проєкти були створені за підтримки благодійного фонду savED та партнерів. За словами благодійників, перший навчальний осередок буде підземною школою площею понад 1100 квадратних метрів на базі укриття одного з балаклійських ліцеїв.

Навесні цього року російські безпілотники двічі били в ліцей. Через це була пошкоджена покрівля та одне крило будівлі.

"Це вперше з 2022 року наші учні потрапили на офлайн-уроки у школі, хоч і під землею. На жаль, через близькість бойових дій, звуки яких ми буквально чуємо у громаді, іншого варіанту для дітей немає. Вночі в цьому укритті ми ховаємося від шахедів, а вдень тут у нас буде навчання. Звісно, дуже хвилюємося на старті, бо і ми усіх разом дітей не бачили роками, і вони одне одного", — розповідає директорка ліцею Тетяна Друкальська.

Другий підземний освітній простір у Балаклії фонд savED облаштував на базі ще одного міського ліцею. Там на початку повномасштабної війни заклад пошкодили росіяни авіаударами. Під час окупації росіяни розграбували приміщення.

Тепер вдалось облаштувати в укритті навчальний простір. Одночасно там зможуть вчитися понад сотні учнів. Реалізація проєкту склала понад 390 тисяч гривень.

Нагадаємо, 1 вересня стартував експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи шкільної освіти. Проєкт передбачає два напрями навчання: академічний та професійний.

